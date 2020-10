Noche de furia de Karina: se peleó con Mediavilla y una coach

Ariel Puchetta e Ivanna Rossi cantaron "Tan enamorados" emocionando a todo el estudio

Fue entonces que Karina recogió el guante en vivo y respondió enojadísima: “¿No sentís que te excediste un poco? Porque a mí me parece bastante incoherente de tu parte pedir respeto faltándolo”. Cociuffo se defendió y dijo: “Pero vos nos faltaste primero el respeto cuando en la discusión que habíamos tenido nos cortaste la opinión”. A lo que Karina insistió: “Acá la falta de respeto es no aceptar que algo no me guste, que me viene pasando seguido”.

Tras la discusión entre la jurado y la entrenadora vocal llegó el momento en que Oscar Mediavilla tuvo que puntuar, y comenzó su devolución bancando a la coach, lo que enojó a Karina: “Te admiro mucho como maestra y como cantante. Les voy a poner una nota para ayudarlos. Es más importante lo que se escuchó en la pista que los problemas que pueda haber con otras personas. Es un voto de apoyo para esta pareja”, aseguró.

Al ver la molestia de Karina con su calificación, el productor musical le pidió disculpas y enfureció a su compañera. “No me pidas perdón, un día a Alex Caniggia le pusiste un cero y el equipo no era para esa nota. Entonces tené un poco más de empatía con lo que me está pasando esta noche”, le lanzó, recordándole su reciente enfrentamiento con el hijo de Mariana Nannis.

Karina enfrentó a una coach, discutió con Oscar Mediavilla y le puso un “1” al cantante de Ráfaga

“Con esa devolución no estás teniendo empatía con alguien que me faltó el respeto”, dijo Karina, en alusión al picante posteo de la coach y al durísimo cruce que acababan de tener en el piso. “Faltar el respeto no es que digan una cosa, es una opinión. Yo sé quién es Natalia, la conozco, es una excelentísima maestra. Es una excelente cantante y creo en lo que ella dice”, se excusó Oscar Mediavilla, generando un nuevo chispazo entre Natalia Cociuffo y Karina.