En Cipolletti hay tranquilidad. Es líder de la zona patagónica del Federal A, suma puntos clave, Matías Sosa le agregó variantes -de otro nivel- en la ofensiva y llega al último clásico rionegrino frente a Deportivo Roca con confianza.

“Va a ser peleado, trabado en la mitad de la cancha, no van a querer que hagamos nuestro juego. Creo que puede ser como el miércoles pasado, Independiente quería evitar eso de nosotros”, dijo Sosa, en la previa al cruce por la 16ª fecha en el Luis Maiolino, donde el Albinegro todavía no gana desde la llegada del Naranja a la categoría.

“Vamos a seguir como venimos, tratando de buscar los partidos siempre, pero tampoco siendo necios. Se ha sacado una diferencia, pero sabemos que tenemos un clásico y todo lo que eso genera”, manifestó Gastón Pinto, quien acentúa en la necesidad de tener los pies en la tierra.

“Después de una ecografía y radiografía, se determinó una lesión más importante, que era lo que no queríamos, que se lesionara la cortical del hueso. Con este panorama lo vamos a descartar hasta la pretemporada”. Jorge Figueroa Kinesiólogo de Cipo, sobre la lesión de Eduardo Vilce

Cipo tiene cuatro partidos por delante, dos afuera y otros dos de local. Viene de derrotar al Rojo neuquino en La Chacra, sumando tres puntos clave como visitante, que marcan diferencia en la zona y que frente a los roquenses tienen la chance de aumentarla.

El Albinegro es uno de los equipos que menos goles ha recibido en el Federal A -9 en 12 partidos-. Para Pinto, tiene que ver con la evolución del equipo: “Nos vamos complementando, afianzando y eso nos da confianza”.

“Un plantel inteligente”

Para Sosa, Cipo tiene un plantel inteligente: “Eso se va viendo en la cancha. Por ahí vemos cosas (situaciones de juego) que en la semana no se vieron en la práctica, por ejemplo, en el último partido nos daban los carriles y pudimos verlo. Eso es un plantel inteligente, que a la hora de jugar los partidos pueda ver esas cosas”.

El volante creativo le da un plus al equipo de Henry Homann y cada vez se siente mejor. “Me siento bien, con mucha más confianza. Físicamente siento que estoy aguantando mejor los partidos”, sostuvo y destacó: “Ellos me dan la libertad de poder moverme y buscar los espacios para donde mejor los vea, obviamente tengo la obligación de defender cuando no tenemos la pelota, pero cuando sí la tenemos, me dan la libertad que quiero y necesito dentro de la cancha y eso me hace sentir bien”.

Futuro

“Tengo que pensar en el club”

El contrato de Matías Sosa con Cipolletti finaliza a fin de año. El volante, por ahora, quiere pensar sólo en el Albinegro. “Estoy tranquilo, por ahora tengo que pensar 100 por ciento en el club”, aseguró.

El neuquino reconoció que todavía no habló con nadie sobre su futuro. “Por ahora no se ha hablado nada (con la dirigencia de Cipo) ni con la gente de Brasil”, indicó. Sobre la posibilidad de retornar al fútbol carioca, manifestó: “Estoy en contacto con gente que me ha ayudado en el momento que fui, son gente que me llama y están al tanto de todo, pero ellos saben que yo estoy acá y tengo que completar mi contrato acá”.