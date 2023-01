No germinó la victoria de Independiente

Se puso en marcha la primera final de la Región Patagónica del Regional Amateur. En la calurosa tarde neuquina, Independiente de Neuquén recibió a Germinal de Rawson. No hubo ventajas para nadie, dejando abierta la definición para el partido de vuelta en Chubut.

ON - Futbol Indpendiente vs Germinal (21).jpg

El estadio repleto de locales inspiró al equipo que no soltó la posesión pese a esporádicas acciones de ataque de Germinal. La hinchada visitante trajo apenas un puñado de 50 personas que no alcanzaban a tapar el bullicio.

Guillermo Doglioli, técnico local, se mostró contento con el buen funcionamiento de su equipo. Con pelotas aéreas o al ras del piso, los once en cancha no le daban respiro a los de Rawson.

ON - Futbol Indpendiente vs Germinal (28).jpg

Las acciones más claras fueron neuquinas. Al minuto 20 llegó el gol, pero en posición fuera de juego tras una acción milimétrica. Por derecha y por izquierda los desbordes del Rojo pusieron en peligro el arco visitante. Sin embargo, los remates sin éxito dejaron en 0 el marcador en los primeros 45 minutos.

El segundo tiempo fue momento de modificaciones para el conjunto visitante. Antes de los 10 minutos, Mario Martínez movió el banco y envió al campo de juego a 3 jugadores. Uno de los sustituidos fue el 9. Rubén “Tito” Martínez, de vasta experiencia en la primera división del fútbol argentino dejó su lugar en cancha.

ON - Futbol Indpendiente vs Germinal (22).jpg

En vano fueron las sustituciones, Germinal no pudo hacerse del balón, Independiente siguió su juego. Sin poder sacarse ventajas, el nerviosismo empezó a tomar protagonismo en el campo de juego. La fricción, el roce y las faltas se agravaron poniendo al cuerpo arbitral a prueba.

Desde ambos bancos y desde la grada las críticas y los insultos hicieron notar las falencias del cuerpo arbitral que dejó mucho que desear en distintas acciones de pelota dividida.

ON - Futbol Indpendiente vs Germinal (12).jpg

El cotejo finalizó con 5 minutos de adición en los cuales Germinal se conformó con el empate para definir en su casa.

Al finalizar el partido Guillermo Doglioli dejó sus sensaciones del partido “Tuvimos más acciones, pero no pudimos convertir. Vamos a definir en Rawson, no somos mejores que ellos y no son mejores que nosotros”

Germinal (Rawson)

1 Matías López

2 Emiliano Toledo

3 Matías Ávalos

4 Emiliano Santos

5 Nicolás Macarof

6 Ignacio Terán

7 Gustavo Fernández

8 Darío Pellejero

9 Rubén Ramírez

10 Miqueas Martínez

11 Guido Morón

DT: Mario Martínez

ON - Futbol Indpendiente vs Germinal (5).jpg

Independiente (Neuquén)

1 Ceferino Arregui

2 Ezequiel Carmona

3 Luis Aranda

4 Agustín Barrales

5 Matías Montero

6 Luis Cabezas

7 Mauricio Villa

8 Lautaro Guevara

9 Eder Ramírez

10 Santiago Carrasco

11 Tomás Páez

ON - Futbol Indpendiente vs Germinal (3).jpg

Cambios Germinal

15 Lucas Villalba - 11 Guido Morón

16 Federico Cárcamo - 10 Miqueas Martínez

18 Ricardo Dichiara - 9 Rubén Ramírez

17 Julián Beloqui - 7 Gustavo Fernández

Cambios Independiente

18 Alexander Reyes - 7 Mauricio Villa

16 Jeremías Cettour - 9 Eder Ramírez

17 Fernando Valdebenito - 10 Santiago Carrasco

14 Ciro Clemente - 4 Agustín Barrales