Nicole Neumann contó cuál es el Ángel que la protege y por qué

Quienes conocen a Nicole Neumann saben que no suele profesar religión alguna en sus redes sociales. Por eso llamó la atención que la bella modelo confesara abiertamente a sus seguidores que siente una especial conexión con una figura celestial que proviene de la religión católica y que se relaciona íntimamente con su difícil historia familiar.

“Me dijeron que mi ángel guardián era Gabriel. Me acordé que cuando conocí a mi papá a los 18 años, escuchaba mucho un tema que se llamaba ´My Angel Gabriel´. Lo escuchaba todo el tiempo y me hacía bien” , comenzó contando en sus redes sociales la madre de Sienna , Allegra e Indiana .

Nicole Neumann cuenta su conexión con el ángel Gabriel.mp4 Nicole Neumann reveló cómo descubrió que Gabriel es su Ángel Guardián.

Según contó luego la novia de Manu Urcera, esta figura bíblica era también muy apreciada por la hermana de su padre, quien actualmente vive en Europa. “Parto hacia Austria a ver a mis familiares y mi tía me regala unas estatuillas de bronce de decoración, y eran del Ángel Gabriel. Yo no soy religiosa ni abocada a ninguna creencia fija ni nada. Les digo ‘qué loco’. Este tema `Mi ángel Gabriel´, me encanta”, reconoció la modelo.

Y aquí no termina la historia, ya que “ese ángel” volvió a darle otra señal en los últimos días. “Una semana antes, cuando fui a visitar a mis perritos rescatados, estaba ordenando cosas y me encuentro las estatuillas que me trajeron un lindo recuerdo de mi familia austríaca que vive en Europa”, agregó conmovida Nicole.

El nombre Gabriel significa “Dios es mi fuerza” y es valorado como uno de los más potentes del reino angélico. Se lo considera el ángel de la protección y de la comunicación, ya que permite una mejor conexión con padres, hijos, amigos y todas las personas que nos rodean. Según afirman los más religiosos, suele aparecer por medio de los sueños de las personas.

De acuerdo con las creencias asociadas al ángel, este les brinda ayuda a los padres a través de experiencias en las crianzas de sus hijos, por medio de la Fe. Se dice que guía a los padres espiritualmente, aprendiendo con lecciones de lo que están pasando con sus hijos. Seguramente Nicole cree, como muchos fieles, que orar al ángel Gabriel mejora las habilidades en la comunicación para acercarse a Dios y también está vinculado con el entendimiento mutuo. ¿Lo habrá puesto en práctica para llevarse mejor con Poroto Cubero y recuperar el entendimiento con su hija Indiana?