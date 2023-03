Nicole Neuamnn reveló qué le dijo Pampita sobre su boda con Manu Urcera

No es extraño que dos figuras del mundo del espectáculo estén peleadas, todo lo contrario, es bastante normal. Sin embargo, lo que no suele pasar es que sean tan importantes como lo son Pampita y Nicole Neumann . La conductora y la modelo mantiene un conflicto de larga data, en el que han pasado de tener encontronazos al aire, a mantener una guerra fría durante años. Hoy, ambas se encontraron en el jurado de Los 8 Escalones y deberán mantener una relación laboral después de muchos años de pelea.

Quien también había hablado del supuesto conflicto entre Pampita y Nicole Neumann fue Guido Kaczka, conductor del ciclo de Los 8 Escalones y quien tiene que interactuar con ambas en cada programa.

Nicole Neumann Pampita 2.jpg

“Que no se quisieran juntar no ocurrió, ya lo habíamos hablado antes el que esté Pampita, incluso antes de que yo me vaya de viaje había hablado de eso”, aseguró el conductor del programa, luego agregó: “Yo pregunté y nadie dijo que no, y estuvo todo perfecto. Me parece que Pampita y Nicole son muy profesionales, que si van a un lugar no se van a andar peleando”.

La realidad parece ser que, a pesar de que no son amigas, los tiempos de guerra entre Pampita y Nicole Neumann parecen haber terminado.