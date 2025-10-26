Violento robo al diputado nacional Pablo Cervi en Neuquén: lo que se sabe

El también candidato a senador de La Libertad Avanza se encontraba con su familia este sábado por la noche cuando sufrió el hecho. Qué dijo la Policía.

El diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza ( LLA ), Pablo Cervi , denunció que fue víctima de un violento asalto en una locación utilizada como quincho, propiedad de su madre, ubicada en la ciudad de Neuquén . Desde el entorno del político neuquino aseguraron que "le gatillaron al menos dos veces, y la bala no salió".

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, se trató de un hecho fortuito , sin relación alguna con la actividad política del legislador ni con el proceso electoral. Cervi y su familia se encuentran en buen estado.

El hecho sucedió este sábado por la noche , cuando se encontraba junto a su familia en vísperas de las elecciones legislativas. Indicaron que los delincuentes que lo atacaron y golpearon en reiteradas oportunidades. Le habrían pegado un culatazo.

Minutos después del episodio, el propio Cervi realizó una publicación en sus redes sociales, que intentó infructuosamente comunicarse con el 101, pero la línea no funcionó. "Neuquén zona liberada, el 101 no funciona", escribió el diputado nacional en su cuenta de X. Desde el entorno, publicaron una foto del legislador nacional ensangrentado e indicaron que "la policía demoró más de media hora en llegar al lugar, lo que generó aún más preocupación".

Desde la Policía, fuentes consultadas por LM Neuquén desmintieron la versión e indicaron que "se actuó con rapidez ante el llamado a la comisaría".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CerviPablo/status/1982269771698638981&partner=&hide_thread=false Neuquen zona liberada. El 101 no funciona — Pablo Cervi (@CerviPablo) October 26, 2025

Qué dijeron desde la Policía sobre el robo a Pablo Cervi

Según pudo conocer LM Neuquén de altas fuentes de la Policía de la Provincia, el móvil llegó alrededor de las 23:10 en el domicilio de calle Aguado al 2.700. Según el relato de Cervi, "minutos antes, un grupo de masculinos, con indumentaria policial y equipos de comunicación, habría ingresado a su domicilio, quienes los obligan a tirarse al suelo y los golpean, tras lo cual se dan a la fuga".

El Superintendente de Seguridad, comisario mayor Néstor Castillo, comentó a LMN que "el barrio donde ocurrió el hecho cuenta con rondas permanentes de la Policía y presencia activa del personal en prevención. Se actuó con rapidez ante el llamado a la comisaría". Y agregó que "la policía se encuentra activa investigando el hecho en este momento".

Además, aseguraron que "no hubo sustracción de pertenencias ni de dinero", ya que los delincuentes -que serían dos- "ingresaron por error a la vivienda".

Repercusiones en las redes

Minutos después, la diputada nacional Nadia Márquez, también compañera de fórmula para el Senado, manifestó que "le gatillaron al menos dos veces, llamó al 101 y no contestaron. Gracias a Dios está fuera de peligro". Y puntualizó: "Oramos por tu vida y tu familia".

La legisladora por Neuquén dijo a LM Neuquén que "gracias a Dios la bala no salió. Evidentemente, lo golpearon, pero está bien". Comentó que trabajaba la Policía Federal en el lugar, luego de las infructuosas llamadas al 101. Trascendió que la propia ministra de Seguridad y también candidata por LLA, Patricia Bullrich, se habría contactado con el diputado nacional.