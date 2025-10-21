San Patricio del Chañar: hallaron sin vida al hombre que se arrojó al río Neuquén

Poco más de 24 horas después de haber desaparecido en el cauce ribereño, fue encontrado en la tarde de este martes en la margen norte.

Tras un arduo rastrillaje en el río Neuquén , a la altura de San Patricio del Chañar , fue hallado el cuerpo que sería el del hombre que se sumergió al cauce en la tarde del lunes y del que no se supo nada más de él.

Desde la Policía confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre en el río Neuquén, en la margen norte de la rivera, "que reuniría las características de la persona desaparecida". En alusión a Víctor Hugo Plaza, de 44 años y oriundo de Salta.

El comisario Emilio Díaz confirmó a LMNeuquén que “el hallazgo de un cuerpo de un masculino en el Río Neuquén” y que “Personal de Prefectura que colaboraba en la búsqueda, dio con el cuerpo”.

Diaz adelantó que “ya están anoticiadas las autoridades Judiciales y el equipo forense. Se trabaja in Situ con todo el personal que colaboraron en la búsqueda”.

Respecto al lugar donde finalmente dieron con el hombre, el comisario dijo que es un sector de difícil acceso y estaría a la altura de la Picada 2 1/2, conocido como "Puesto Salamanca".

¿A qué distancia de donde se arrojó hallaron el cuerpo?

El comisario Díaz indicó que el cuerpo fue hallado aproximadamente unos 4 kilómetros aguas abajo de donde fue visto por última vez sumergirse en el río.

Plaza había llegado en enero a la provincia, proveniente de su Salta natal, en búsqueda de un mejor porvenir. En la zona ya estaban radicados su primo y su sobrino. Este último fue con quien compartió sus últimas horas en el río Neuquén.

Se había sumergido ayer a la altura de la Picada 4, en un área peligrosa del río alrededor de las 17, y no volvió a salir. Habría consumido alcohol y se lanzó al río a refrescarse. Según informaron desde la comisaría 13, al tirarse al agua solo estaba vestido con un pantalón corto oscuro.

Según contó el titular de esa sede policial, comisario Emilio Díaz, en diálogo con LMNeuquén, recibieron la llamada de un transeúnte que vio a Plaza lanzarse al agua a las 17. Cerca de las 17:30 comenzó el operativo de búsqueda. Este involucró a efectivos de la comisaría 13, bomberos del cuartel 5, bomberos voluntarios y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la municipalidad de San Patricio del Chañar.

busqueda río el chañar (1)

Esa zona no está habilitada para bañarse y, de hecho, no había otras personas nadando. Cuando llegó el personal policial de esa dependencia realizó entrevistas a siete personas que pasaban la tarde en el lugar. Ninguna de ellas vio nada fuera de lo común.

La búsqueda se desarrolló utilizando un bote oficial que rastrilló la superficie del río de toda la zona costera entre las 17:30 y las 19:30 con resultados negativos. Díaz informó que, al ocurrir a las 17, los buzos tácticos no podían llegar a tiempo al lugar desde Neuquén capital. Una vez oscurece, estos efectivos no operan por la falta de visibilidad.

El comisario contó que la búsqueda se reanudó a las 9 de la mañana de este martes, utilizando los mismos equipos que el lunes y sumándose los buzos. Finalmente, poco más de 24 horas dieron con el cuerpo del bañista.