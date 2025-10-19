Un apostador de Neuquén ganó un premio millonario y no se presentó a cobrarlo

En una agencia de Plottier no pueden creer lo que están viviendo. En El Mago de la Suerte , la agencia oficial 366 de la vecina ciudad, están a la espera de que se presente el ganador de un premio millonario del Loto Plus , que se sorteó el 20 de septiembre.

“ Es una pena que no venga a cobrarlo, es la primera vez que un premio tan grande se pierde ”, se lamentó Noelia Soto, titular de la agencia de Plottier que está ubicada a metros de la Ruta 22. Recordó que la apuesta fue realizada el pasado 17 de septiembre.

El vencimiento es el 21 de octubre, por lo tanto, el vecino que realizó la apuesta tiene tiempo hasta este lunes 20 de octubre para concurrir con el cupón vencedor. Los números favorecidos en esa oportunidad fueron 17-19-27-37-41-42 bajo la modalidad “ Desquite ”.

El premio, que todavía no fue reclamado, pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y el ganador compartió el premio con otros apostadores. A cada uno de ellos le corresponde recibir cerca de 3 millones de pesos.

Apostadores distraídos

La titular de la Agencia señaló que “es bastante normal que la gente tire los cupones o juegue por jugar y no se dé cuenta, entonces el premio se pierde”. Lamentablemente, es usual que los apostadores no controlen o pierdan el cupón, a veces ni se enteran que resultaron vencederos. Es usual que no se reclamen premios menores, aunque para ellos esta sería la primera que vez que se perdería un premio tan importante.

“El loto es un se llama un de los juegos que se denominan poceados. Es decir, que se sortea dos veces a la semana y se va acumulando el dinero que no se gane. En este momento el Loto tiene unos 3.500 millones de pesos en premio y ese monto se divide en cuatro modalidades. Cada modalidad tiene una cantidad determinada de dinero. Tiene el tradicional, la revancha y el sale o sale. Es como el Quini, con la diferencia que tiene un número más que se llama Jack”, describió Noelia.

Por lo pronto, en la agencia y entre los apostadores están a la expectativa que el ganador se entere del sorteo, encuentre el cupón con el que jugó y se presente a reclamar el monto del premio. Aclararon que en esa modalidad la agencia no gana ni pierde nada, solo la satisfacción de otorgarle el premio a un vecino de la ciudad.