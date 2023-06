Nazarena Vélez habló como nunca de Fede Bal: "Me da asco y rechazo, yo lo..."

Fede Bal-Nazarena Vélez.jpg

“Hablaba sobre todo eso que decía y destaqué una única virtud a modo de chiste...y no tan chiste. ¿Practico buen sexo oral? PUES SÍ MI CIELA”, destacó Fede Bal haciendo alusión que el resto del tuit era de forma irónica.

Más allá de eso, Nazarena Vélez disparó: “A mí, me da asco. Él me da asco, todo me da asco porque me remueve cosas dolorosas y me da un cierto rechazo. Y me parece hasta una burla para todas las personas a las que le hizo daño. Decir ‘y sí, soy drogadicto, golpeador’ me da asco y rechazo”.

En este sentido, el conductor del programa mencionó que se encontraba tratándose para cambiar este aspecto. “Está muy bien que se trate. Lo que dice no es gracioso. Yo lo borré pero cuando habla de violencia, no lo borré un carajo. Yo lo detesto y no lo puedo pilotear. Pero repito, está bueno que se trate”, mencionó recordando los hechos que su hija vivió producto de esto.

“Sacando a Barbie porque tiene un presente hermoso, Sofía Aldrey (la expareja de Federico Bal con quien tuvo el último escándalo amoroso hace pocos meses) y otras chicas la pasaron mal. Es fea la humillación”, cerró filosa sobre los problemas que tuvo el actor.