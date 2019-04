"Murúa mintió y tengo tres testigos"

Ayer, mientras tanto, el presidente de Independiente, Gastón Sobisch, el jugador mal incluido, Joan Artaza, y el ayudante de campo Rubén Bucarey debieron presentarse en Buenos Aires para declarar ante las autoridades. No asistió el entrenador Luis Murúa, quien se adelantó a la movida, fue el lunes y se comprometió a presentarse el miércoles con un abogado.

10 de abril volverá el técnico acompañado de un abogado del gremio. Ayer ni se cruzaron.

“Respondí todo lo que me preguntaron. Fue ratificar lo que se puso en el descargo. Murúa claramente mintió y hay tres testigos. Esta situación ya me tiene saturado, hoy (por ayer) perdí el día de trabajo entre otras complicaciones”, expresó el titular de Independiente.

En tanto, reiteró que las denuncias de la dirigencia de Roca “las contestaré en el ámbito legal”.

“A las acusaciones de Roca le voy a contestar por la vía legal. Me limité a responder todo lo que me preguntaron que fue lo que ya estaba en el descargo”.“(A Murúa) no lo pienso llamar nunca más. Esta situación me tiene muy desgastado y hay tres testigos para certificar que nuestro descargo es correcto”, dijo Gastón Sobisch, Presidente de independiente de neuquén

Murúa

El que también era esperado por los medios pero no concurrió fue el entrenador, quien explicó su situación: “Yo fui el lunes a Buenos Aires, retiré los cargos y me presento el 10 de abril con un abogado de la Asociación de Técnicos. Voy a ratificar todo lo que dije en su momento”, adelantó Murúa.

Asimismo, admitió apenado: “Luego de esto ya empezaré a pensar en mi futuro. Esta situación me perjudicó mucho y necesito trabajar, hay que pagar alquiler, comer...”.

Mientras tanto… ya hay triangular

La novela del ya famoso partido de Independiente de Neuquén 4-Deportivo Roca 1 por la última fecha de la reválida continúa, pero a los intereses del Naranja, que la pelota haya rodado en Córdoba no es una buena noticia. Gimnasia y Tiro de Salta y San Martín de Formosa empataron en el primer juego 2 a 2, después que el Albo comenzara perdiendo por dos de diferencia. Ahora, con este resultado, el domingo habrá clásico en la cancha de Racing. Sin público se mediarán Gimnasia y Juventud Antoniana. El que pierde se va al descenso. Antoniana ya pasó por esta circunstancia, ya que en la última fecha derrotó al Albo de visitante y de esta manera forzó la particular definición que se está viviendo.