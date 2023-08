Video: así descubrió que su hija comía el alimento del perro a escondidas

En el video que dura 32 segundos se puede ver a Sarah con las manos en la masa. Entre risas y asombro, su madre capturó el divertido momento mientras su hija se deleitaba con grandes bocados de las croquetas de su perro antes de ponerle el resto en su plato.

La nena y su mascota rápidamente se convirtieron en un fenómeno viral de TikTok, acumulando millones de reproducciones, likes y compartidos en tan solo unas horas. Los comentarios de los usuarios inundaron la publicación, mostrando una mezcla de sorpresa, risas y ternura ante la curiosa travesura.

Nena come la comida del perro

La mujer decidió agregar una breve descripción en su publicación: “Esto es lo que sucede cuando envío a Sarah a que vaya a alimentar a mi perro. Bobby no come ahora por mi hija”. Un comentario lleno de humor que dejó en claro que, aunque la situación pudo haber sido inusual, la madre no pudo resistirse a compartir el adorable momento.

La situación también generó comentarios y opiniones de todo tipo en las redes sociales. Mientras algunos espectadores se divirtieron y encontraron el video adorable, otros señalaron la importancia de enseñar a los niños sobre los límites en la alimentación de las mascotas y el respeto a sus necesidades.