Periodista sufrió una agresión sexual en vivo: "¿Te acaba de tocar el culo?"

El hecho quedó registrado por la cámaras y el conductor Nacho Abad reaccionó rápidamente. “Perdóname que te interrumpa. ¿Te acaba de tocar el culo?”, dijo y pidió: “No puedo entenderlo... ¿Me pones a este tío tonto? Ponme a este tío tonto”. De fondo, se podía escuchar a transeúntes hablando de llamar a la policía.

“Por mucho que quieras preguntarnos de canal somos, ¿de verdad me tenías que tocar el culo? Me gustaría que me dejaras trabajar”, le dijo la reportera al agresor. Luego de excusarse sobre lo que hizo, se marchó, pero antes volvió a tocar de nuevo a la periodista, pero esta vez en el pelo.

Agreden sexualmente a una periodista en vivo

Desde el piso, Abad se mostraba muy enfadado: “¡Este tío es tonto! Siento muchísimo lo que te acaba de pasar”. Mientras ella pedía perdón por la interrupción, a lo que el presentador reiteraba que el culpable de la situación era el individuo.

“Tú estás haciendo tu trabajo, tan bien como haces siempre, y llega un imbécil y te toca el culo con ningún derecho. Me indigna”, insistía el conductor, que reiteraba que no quería convertirla a ella en “protagonista de la noticia”. Eso sí, advertía que procederían a denunciar lo sucedido, valiéndose de la grabación de las cámaras.

Tras la viralización que tuvieron las imágenes en las redes, el abusador fue detenido, ya que el acto jurídicamente se tipificaría en el Código Penal como un delito sexual.