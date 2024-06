Increíble: se perdió en el bosque 10 días y tras ser hallado contó cómo hizo para sobrevivir

Se trata de un estadounidense de 34 años, se perdió por no poder reconocer los puntos de referencia, destruídos por indencios. Perdió cerca de 14 kilos.

Ocurrió en el parque estatal Big Basin Redwoods, a más de 11 kilómetros del sitio en el que McClish comenzó su aventura. Al reencontrarse con su familia, precisó que la caminata debía durar cerca de tres horas y que se perdió al no poder reconocer una serie de puntos de referencia que tenía marcados , los cuales fueron destruidos por incendios.

Hombre perdido en el bosque.jpg El senderista se perdió al no poder reconocer una serie de puntos de referencia que había marcados en el bosque. Foto: SLV Steve.

En diálogo con el canal KGO-TV reveló que no sufrió lesiones y que logró sobrevivir gracias al consumo de agua. La unidad Cal Fire San Mateo-Santa Cruz, el Departamento de Bomberos de Boulder Creek y California State Parks ayudaron en la búsqueda.

“Salí con solo un par de pantalones, un par de zapatos de senderismo y un sombrero. Llevaba una linterna y unas tijeras plegables. Eso era todo”, dijo McClish, que indicó que tomaba más de tres litros de agua todos los días y que al final su cuerpo comenzó a manifestar la necesidad de ingerir alimentos.

“Estaba haciendo una especie de dieta de agua”, explicó McClish, que comió algunas bayas silvestres en su afán por sobrevivir. “Si tomás más de tres litros de agua por día no necesitás comer hasta que el cuerpo se quede sin carbohidratos”.

El senderista, que perdió casi 14 kilos durante su travesía, subía cada día hasta una cascada para sentarse junto a ella y beber agua. Fue recién al quinto día cuando empezó a buscar la manera de regresar a su casa.

Hombre perdido en el bosque..jpg Tras estar perdido en el bosque, el senderista estadounidense perdió 14 kilos. Foto: SLV Steve.

Para el octavo día, el frío comenzó a ser un problema y buscó otros recursos para ser encontrado; entre ellos, los gritos que finalmente le salvaron la vida. “Sabía que si seguía el sol eventualmente llegaría al océano, pero no sabía qué tan lejos estaba del océano”, completó.

Rescataron a un joven que permaneció toda la noche perdido en el bosque

Un equipo de rescate socorrió sano y salvo a un joven turista que permaneció toda la noche perdido en el bosque, perdido en el cerro O´Connor, distante a unos 7 kilómetros de Villa La Angostura. Ocurrió este verano.

El jefe Cuerpo Activo de la Asociación de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes de Villa La Angostura (BRZA), Ricardo Has, relató a LMNeuquén los padres del joven de 24, oriundo de la ciudad bonaerense de Avellaneda, denunciaron que se había extraviado en una caminata por el cerro, próximo a la Ruta 40.

Rápidamente se inició el operativo de búsqueda y rescate. Al primero que se localizó fue al padre y la madre y luego al hermano. Se habían desencontrado y alertaron al personal de la comisaría 28 de esa localidad cordillerana.

rescate-joven-turista-villa-la-angosturajpg.jpg

“Era una familia integrada por dos hermanos, el papá y la mamá. Se desencontraron, vieron que no venía a cierto punto. Lograron contactarse con Tomás, pero ya estaba perdido”, señalo Has.

Dijo que la familia estaba parando en Bahía Manzano, cerca del cerro. “Se fueron a hacer el sendero porque los padres estaban entrenando y los hijos los estaban acompañando. Habían participado en febrero del año pasado en la carrera EPIC de Columbia y el mes que viene tienen pensado venir de nuevo a competir”, contó el rescatista.

El equipo de rescate, del que también formó parte personal de Parques Nacionales y Defensa Civil, localizó a los tres integrantes de la familia, y buscaron a Tomás hasta las 4 de esta madrugada y luego regresaron a buscar provisiones. A las 6.30 retomaron la búsqueda.

“Cerca de las 10 de la mañana lo encontramos. Estaba bien de salud, por suerte anoche no hizo frío anoche, había viento, pero estaba en un cañadón protegido. Estaba en un arroyito, preocupado y asustado, pero estaba bien. Era bosque puro y él no tenía experiencia en la montaña”, describió Has a LMN.