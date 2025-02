Dejó a un rival cuadripléjico en un partido de rugby por un tackle y fue condenado por la Justicia

Rugbier.jpg Para Mathias Dantin hubo una intención de hacer daño por parte del jugador de rugby que le hizo el tackle.

El joven cuya vida se modificó abruptamente luego del encuentro entre los equipos del instituto Saint-Pierre de Tardes y Notre-Dame de Garaison se encargó posteriormente de difundir el caso, con la firme intención de generar conciencia para que no vuelve a repetirse un episodio similar.

“Desde este accidente, el rugby se acabó para mí”, señaló, por su parte, el autor de la entrada durante el juicio celebrado en diciembre del año pasado.

Además, le ofreció disculpas a la víctima. "Admiro su fuerza y su coraje. Lo siento", reconoció, aunque al mismo tiempo mantuvo de postura de que el ataque no fue intencional. Al final de los debates, el fiscal había solicitado para él una pena de 18 meses de prisión en suspenso.

El abrupto cambio del jugador de rugby que quedó cuadripléjico

En un reportaje concedido a France 3 Occitanie y reproducido por el sitio RMC Sport, Dantin contó cómo fue y cómo sobrellevó la acción que lo dejó cuadripléjico.

"En cuanto me pasó, comprendí inmediatamente que había una intención de hacer daño", manifestó el joven.

En ese sentido, añadió: "Como ya había soltado el balón, estaba de espaldas a la defensa, entonces él se me acercó por detrás. Y una vez que me tomó por detrás, me levantó a la altura de la cintura, me llevó 3 o 4 metros”.

“Entonces fue cuando me arrojó hacia adelante y me empujó al suelo, por lo que primero me golpeó la cabeza y me dobló el cuello", explicó.

Rugbier 2.jpg Mathias Dantin tenía 17 años cuando recibió el tackle en el partido de rugby que lo dejó cuadripléjico.

Por otro lado, reveló cómo cambió su vida cotidiana con esta lesión. "Necesito ayuda las 24 horas del día, no soy nada independiente, es muy complicado”, precisó.

Y admitió: “Mi discapacidad es muy difícil en mi vida diaria. Quiero recuperar mi dignidad y que se respete a quienes me rodean por lo que nos han obligado a vivir".

Luego de este hecho, la UNSS suspendió durante un mes la práctica de este deporte, lo que demuestra el impacto que tuvo en el país.