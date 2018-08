Multaron a una empresa que hacía compras sin pagar las facturas

La empresa demandada no se presentó en los tribunales civiles.

Una firma comercial fue condenada por un juez civil de Cipolletti a abonarle a una fábrica de cartones y plásticos una suma superior a los 170 mil pesos más intereses por la deuda generada por el no pago de mercadería. La sentencia es de primera instancia y aún no está firme porque puede ser apelada por las partes. En el fallo se remarcó que la demandada no se presentó a hacer su descargo.