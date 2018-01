Muchos desorientados por el nuevo estacionamiento

Muchos están de acuerdo y aprueban el sistema para ganar más espacio y mejorar la circulación en el área céntrica, adonde concurren miles de cipoleños a realizar trámites, sacar un turno médico o efectuar una compra.

Pero también se hizo sentir el descontento de varios comerciantes que reclaman una reserva para estacionar en cercanías a su lugar de trabajo (algo parecido a lo que pueden tener los frentistas que carecen de una cochera) o la inquietud de cientos de vecinos frente a lo nuevo que está por implementarse.

Todavía es muy pronto para sacar conclusiones. Ni hubo mucho margen para preguntarse cómo anduvo el sistema, ante el aluvión de consultas que atiborraron la oficina de Altec, ubicada en Roca y 25 de Mayo, adonde mucha gente se acercó para comprar la tarjeta o descargar la aplicación al teléfono celular. “Éramos 13 personas atendiendo y no dábamos abasto”, indicó el responsable de la sucursal, Oscar Rodríguez.

La controversia entre los comerciantes que aprueban el sistema y los que no también se planteó a través de grupos de Whatsapp, donde ya existe una vieja disputa entre los kiosqueros que adhieren al sistema y los que no porque consideran un despropósito recibir sólo el 3% de ganancia, contra el 70% que percibe la empresa; y ahora se añade el problema de no tener una reserva para estacionar.

La prueba piloto se extenderá hasta el sábado inclusive. Durante ese lapso, los usuarios deberán registrar su estacionamiento mediante los medios habilitados (consultar en https://sem.altec.com.ar/park/).

A partir del próximo lunes habrá que pagar para estacionar en las cuadras comprendidas entre Brentana, Mengelle, Alem y Fernández Oro.

Labran actas, no multas

Si al verificarse el estado del estacionamiento se determina que no está correctamente registrado, se labrará un acta de deuda con la leyenda que indica que esa acta no tiene valor.

A partir del próximo lunes habrá multas

Recién a partir del lunes que viene los cipoleños deberán pagar por estacionar en el centro de la ciudad o en caso contrario deberán afrontar una multa que será del valor de las horas que pasó mal estacionado el vehículo más 25 horas.

El estacionamiento medido regirá en el sector delimitado por calles Fernández Oro hacia Alem y desde calle Brentana hasta Mengelle. Funcionará de lunes a viernes de 8 a 21 y sábados de 9 a 13. Sábados por la tarde, domingos y feriados, el estacionamiento en el área demarcada es sin costo. La primera hora de estacionamiento costará 12 pesos; la segunda, 15 pesos y las siguientes, 18 pesos.

El Servicio de Estacionamiento Medido (SEM) se podrá operar desde un teléfono celular con una aplicación móvil muy fácil de utilizar, a través de una red de parquímetros digitales estratégicamente instalados, utilizando la tarjeta SEM; desde los comercios adheridos registrando el estacionamiento en forma anticipada o desde el sitio web del SEM, sem.altec.com.ar.