Morena Rial dijo la verdad del divorcio de Jorge Rial y Loly

Esta semana Jorge Rial estuvo nuevamente, luego de lo que fue su grave problema de salud, en el ojo de la tormenta mediática por diversos motivos. Primero porque se habló mucho de un posible reconocimiento a su trayectoria en la ceremonia de los Martín Fierro, en segundo lugar, porque su hija Morena Rial pasó por A la Tarde de América y contó que se volvieron a distanciar y ya no se hablan . Y ahora Luis Ventura contó novedades sobre su pasada relación con Loly Antoniale .

En LAM, la mediática señaló que la pareja se rompió porque su hermana, Rocío Rial, se llevaba pésimo con la cordobesa, y llegó un punto en el que el periodista ya no lo soportó. “Mi hermana es más viva. No lo confronta a mi papá, le endulza el oído”, expuso sobre el vínculo de padre e hija, que es muy diferente al que ella tiene con el conductor.

rial-loly-1.jpg Morena Rial contó detalles de la relación de su papá con Loly Antoniale

Mariana Antoniale no la pasó nada bien luego de romper con el ex Intrusos, y después de algunos meses decidió mudarse a Miami para empezar de cero. Desde allí sigue todas las novedades del popular clan, y no dudó en ponerse en contacto con Morena cuando se enteró del infarto que había sufrido Jorge en Colombia. “Yo creo que en el fondo se siguen queriendo”.

Recordemos que también en los últimos días se contaron detalles acerca de que luego de la ruptura amorosa, Rial le habría imposibilitado a su ex diversos trabajos moviendo contactos o con llamados de teléfonos, lo que en los últimos resonó mucho. Por otro lado, también, revelaron que la pelea de Ventura y Rial nació a causa de que la Niña Loly le habría pedido en ese momento que le eche de Intrusos.