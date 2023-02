Mirtha Legrand cumple 96 años y lo festeja a lo grande: detalles exclusivos

“Este año me pidió que los invitados estén cómodos y eligió colores pasteles para la ambientación. Ella siempre me guía con los vestidos que va a usar, esta vez serán dos, para que la mesa, de cierta manera, haga juego con ella” , comentó el organizador de eventos en diálogo con Socios en el espectáculo.

“Sumé fotos antiguas de Mirtha, de la familia, de sus películas y sus primeros programas”, comentó.

Ramiro también explicó que utilizará colores crudos y pasteles en la decoración, en la que tendrán un lugar preponderante las flores, en este caso rosas de colores pasteles importadas de Colombia. Para hacer que el espacio transmita calidez colocará unas lámparas LED que simulan ser antiguas.

La vajilla también será vintage para aportar ese aspecto a la composición. En la decoración también incluirá exclusivas rosas importadas en los mismos tonos.

La emoción de Mirtha

Este miércoles a la madrugada, Mirtha recibió su cumpleaños haciendo notas para la prensa, así conversó telefónicamente con el programa "TN de Noche" y dijo estar muy contenta. “Estoy muy bien por suerte, espléndida”. La diva se mostró muy feliz por cómo se encuentra en esta etapa de su vida y adelantó que prepara un gran festejo. “Va a ser un día muy agitado, pero lindo. Jamás imaginé llegar a esta edad y estoy muy agradecida a la vida, a mis amigos y a mi familia”, dijo.

“Tengo cantidades de llamados como el de mi queridísima amiga Graciela Borges”. En cuanto a la fista que brindará, la diva dijo: “Brindamos, algunos me traen regalos, a pesar de que les digo que no hagan. (...) Y como siempre hacemos, a los periodistas que me esperan en la puerta y me sacan foto les damos una copa de champaña”.