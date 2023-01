"Hoy a las 6 menos cuarto me llamó por teléfono la encargada de la planta, que llegó y vio la luz prendida y el portón sin candado, por lo que le dije que no entrara mientras llamaba al otro encargado por las dudas que haya dejado abierto. Cuando el otro chico me dijo que no, ahí dije, nos robaron", detalló el dueño de la empresa gastronómica. Ante esa situación llamó a la Policía y se dirigió al lugar, en calle La Plata al 900 del barrio Villa Florencia.