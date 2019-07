Millonaria heredera de 15 años se mató con un cuatri

La joven estaba conduciendo un vehículo todoterreno ranger, que es un híbrido entre un quad y un Jeep, hasta que, por circunstancias desconocidas, volcó y quedó aplastada. Junto a ella viajaba otra amiga de la que no trascendieron más datos personales ni resultó herida por el accidente.

Kate y Ben, los padres de Iris, estaban divorciados desde 2012, año en el que Kate comenzó a salir con un rapero estadounidense, mientras que Ben reharía su vida dos años más tarde con Jemima Jones. Ambos tienen otros dos hijos más en común de 13 y 11 años, Frank e Issac, que también se encontraban en la granja, disfrutando de sus vacaciones, en el momento del accidente. La joven estaba llamada a ser la heredera de dos de las dinastías más ricas de Gran Bretaña. La fortuna de las familias Goldsmith y Rothschild se calcula que sobrepasa los 300 millones de libras (370 millones de dólares)

Iris era la hija mayor del magnate de las finanzas Ben Goldsmith y de su ex mujer, Kate Rothschild, que proviene de una de las familias bancarias más poderosas del Reino Unido. Según el Daily Mail, el dinero les había permitido, entre otras cosas, mandar a la joven a estudiar al prestigioso colegio femenino High Wycombe, que suele alzarse cada año como la institución de su tipo con mejores resultados académicos de Inglaterra. Anteriormente, la adolescente había estudiado en la escuela londinense The Harrodian. Su director, James Hooke, la despidió con un sentido mensaje: “Era una estudiante amable y cariñosa que adoraba a su escuela y a sus amigas, y se comportaba de manera impecable. Es una tragedia que nos hayan quitado a una niña tan talentosa y vivaz”.

370.000.000 Los dólares que acumulan las dos familias británicas

Los goldsmith y los rothschild constituyen dos de las mayores fortunas de gran bretaña. gran parte de ese patrimonio iba a ser heredado por la menor que perdió la vida con el cuatriciclo.

El desgarrador mensaje de su padre

el magnate de las finanzas británico ben goldsmith, padre de iris annabel goldsmith rothschild, recurrió a su cuenta de twitter para expresar su dolor por la muerte de la joven de 15 años. “Querido Dios, puedo por favor tener de vuelta a mi hermosa, brillante y tierna niña, por favor Dios”, escribió el empresario. ”Y si no puedo, por favor, cuidala especialmente. La quiero tanto tanto y estoy tan orgulloso de ella. me duele tanto que no puedo describirlo”, agregó. Un amigo de la familia definió a la adolescente: “iris era muy activa, un completo deleite. todos la amábamos”.