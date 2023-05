Messi la pasa mal en París y su regreso a Barcelona aún está lejos

En principio, los hinchas pensaban fustigar a los accionistas de la institución, que no consigue la ansiada Liga de Campeones, pero con el correr de los minutos apuntaron contra Messi y comenzaron a cantar "Messi, hijo de p..." en español.

También un centenar de hinchas se congregaron delante del domicilio de Neymar, lesionado hasta final de temporada, en Bougival, en periferia de París, entonando cánticos hostiles como 'Neymar, lárgate".

La problemática coyuntura determinó que el PSG emitiera un comunicado: "PSG condena con la mayor firmeza los actos intolerables e insultantes de un pequeño grupo de individuos. Sean cuales sean las discrepancias, nada puede justificar tales actos. El club aporta todo su apoyo a sus jugadores, a su dirección y a todas las personas afectadas por esos comportamientos vergonzosos".

Esta reacción de algunos hinchas del equipo parisino acontecieron tres días después de la derrota contra el Lorient en el Parque de los Príncipes (3-1), la tercera del equipo en los cuatro últimos partidos locales.

Tebas en contra de la vuelta de Messi

El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, reiteró este jueves que pa un eventual regreso de Lionel Messi a Barcelona el club deberá cumplir con el control económico.

"Aquí no se mira si traen la documentación para 'Leo' Messi o Kylian Mbappé. No se mira, como dicen, si para Messi en LaLiga le abren la manga ancha. Lo que es claro es que hay control económico y para incorporar jugadores hay que cumplirlo", aseguró Tebas en el marco de un acto institucional.

Luego, cuando fue consultado por una comparación con la Premier League inglesa, el dirigente del fútbol español volvió a referirse a la figura del capitán argentino y a su hipotético salario en el club culé.

"No recuerdo el último Balón de Oro que jugó en la Premier. Los mejores jugadores se han quedado en España. Y ahora leo que el mejor jugador de la historia del fútbol quiere volver a jugar en España, incluso cobrando menos. Si vuelve, será cobrando menos que en el PSG", afirmó Tebas.

Hace una semana, el presidente de la entidad que regula a los clubes españoles había dicho que veía "complicado" el retorno de Messi por los problemas financieros de la institución.

"Barcelona tiene que hacer un esfuerzo de contención de gasto muy elevado. Hay que hacer cosas creíbles. No hablamos si es Messi o no. Me gustaría particularmente que viniera Messi pero en LaLiga no se mira si viene o no", completó.