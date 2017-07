Menor prostituida ratificó sus dichos y quiere justicia

Se trata de uno de los hechos más delicados del presente año que se encuentra bajo análisis de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti y que no trascendió debido a que involucra a una menor. Además, tanto la madre de la víctima como el psicólogo particular Claudio Marín, quien es codenunciante, mostraron sus disidencias con los funcionarios a cargo de la investigación y en los próximos días reclamarán el apartamiento de la fiscal Eugenia Vallejos (ver aparte).

Lejos de retractarse, la adolescente reiteró en un encuentro con una profesional forense lo que había declarado con anterioridad y precisó detalles de cómo habría sido obligada a prostituirse por su hermana mayor durante el tiempo que permaneció bajo su tutela. Las fuentes confiaron que la menor describió las golpizas sufridas cuando se negaba a ir a la ruta y también las amenazas permanentes. Esta situación fue la que derivó en su fuga y el pedido de auxilio a su madre, que tenía una restricción de acercamiento. El incidente motivó la intervención conjunta de la Policía y la Justicia, que revirtió la medida dispuesta en forma inicial y permitió que la menor volviera al hogar materno.

Una vez que la adolescente regresó a vivir con su mamá, decidieron presentar la denuncia contra la hermana mayor, una amiga y presuntos cómplices por el delito de corrupción de menores. La causa no avanzó demasiado en un principio y luego, por insistencia de los allegados a la víctima, se reactivó y tuvo un avance importante con el segundo testimonio, que se produjo hace 15 días y vino a confirmar lo señalado en la presentación realizada en las oficinas de la fiscalía cipoleña.

Hasta ahora no hay imputados ni tampoco se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos.

La víctima tiene 15 años y, según sus dichos, fue obligada a prostituirse a partir de los 13. El contacto con los clientes lo hacía su hermana.

El psicólogo Marín dijo que asistirá a la víctima

Polémico y molesto por las mordazas judiciales que intentaron ponerle, el psicólogo cipoleño Claudio Marín aseguró que seguirá acompañando a la madre de la adolescente en su pedido de justicia y que no dejará de prestarle asistencia profesional a la menor. Ante los cuestionamientos por una pericia anterior que le realizó al padre, destacó que se asesoró en el Colegio de Psicólogos y que le garantizaron que no había incumplido ninguna regla profesional. “El padre no fue paciente mío”, recalcó Marín a este diario.

En este marco, anticipó que la madre de la víctima se presentará en el Ministerio Público para reclamar que la fiscal Eugenia Vallejos sea apartada de la investigación. El pedido se apoyará en la intervención de la funcionaria en otra causa que tiene como protagonista a la menor.

Por otra parte, Marín valoró los informes de los propios forenses del Poder Judicial, que dan validez al testimonio de la adolescente y descartan cualquier tipo de psicopatología.