El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara es la historia de nunca acabar, y cada vez se vuelve más difícil entender lo que está ocurriendo. Sin embargo, en la tarde del miércoles, pasó algo que hasta ahora no había pasado: Mauro Icardi salió a hablar y habló de Wanda Nara de muy malos modos.

El futbolista hizo un vivo de Instagram luego que Valentino López, uno de los hijos que la mediática tuvo con Maxi López, le dijera “Payaso” a L-Gante desde sus redes sociales. El ex jugador del PSG respondió preguntas de sus seguidores y contó su verdad.

"Hace nueve años que estamos juntos, nunca nos separamos. Siempre estuvimos juntos", aseguró antes de agregar: "No estamos separados. Para mí si hay que hablar las cosas se hablan en persona, no poniendo un mensajito 'me separé".

Luego, el futbolista se refirió a su rol como padre y su relación con los hijos de Maxi López. “Ya todos saben la clase de padre que soy, como me comporté desde un primer momento con tres nenes que no son míos, pero que los quiero como si los hubiera parido yo, siempre les di mi vida. Siempre fueron felices, pero hoy, por desgracia de la vida, la madre decide romper, pero yo sé muy bien lo que piensan ellos”, agregó.

“La semana que viene vendrá, hablaremos e intentaremos solucionarlo para bien o para mal", reveló y se refirió a las idas y vueltas que había tenido en las redes: “Nada de eso es verdad, son cosas que hicimos porque ella dice que le sirve para tener prensa. Pero parece que ahora se le está yendo la mano, pasó un límite”.

Sin embargo, el futbolista también se refirió a qué lo que más le dolió fue la canción de L-Gante "Creo que había otra forma de publicitar, creo que no es la adecuada para lo que es ella, para lo que es su marca, para lo que creamos juntos en 9 años. Se lo digo, pero bueno, será un modo de venganza... No estoy de acuerdo, obviamente", expresó.

"Usó bien sus palabras para colgarse de todo esto, lo usó también con una canción. A los medios les sirvió esto del romance", cerró el futbolista.