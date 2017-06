Manu tiene compañía rionegrina en Termas

“Hace unos meses miraba la categoría por televisión, ahora estoy acá”, dijo el piloto de Valle Medio, quien podrá correr este fin de semana por la baja de Lucas Benamo, quien no pudo presentarse por cuestiones presupuestarias. El rionegrino conducirá un Peugeot 408 de la Escudería FE.

“De chico nunca pensé que iba a ser piloto, pensé que las iba a ver por televisión, después se fueron dando algunas cosas que nos trajeron hasta acá”, dijo el deportista de 25 años a Carburando.

Será todo un desafío para Antonino, ya que no conoce el trazado actual del circuito de Santiago del Estero. “No tengo ninguna vuelta, corrí en Termas pero en el circuito viejo con la Fórmula Renault, pero cambió bastante el circuito. Mañana (por hoy) vamos a probar y buscar sentirnos cómodos con el auto”, reconoció. Santiago del Estero es el circuito más moderno que tiene el país, el mismo que la Argentina utiliza para recibir a la temporada del GP Internacional una vez al año.

Respecto de su continuidad en la categoría, García no pudo asegurarlo: “No lo sé, seguro hay chances de seguir, pero no se cómo va a seguir la situación de Lucas Benamo, pero no pregunto mucho, después del lunes pensaremos en eso”.

A ser protagonista

Son 30 los pilotos anotados para la quinta fecha de la temporada, que será especial porque se realizará una nueva prueba con cambio de neumáticos, formato que se viene utilizando desde 2014.

“Considero que vamos a ser competitivos y vamos a ir acomodando el auto a un rendimiento que no viene demostrando en otras carreras”, expresó Manu en la previa.

Tras el debut con victoria en el arranque del 2017 en Buenos Aires, el Citroën no volvió a meterse entre los más veloces del competitivo pelotón de las grandes marcas. Con 40,5 puntos, el rionegrino está décimo en el campeonato y quedó lejos de Agustín Canapino, a 75 puntos y medio.

Hoy la actividad iniciará con dos tandas de entrenamiento, a las 9:45 y a las 12. Las clasificaciones se pondrán en marcha a las 15 y el sprint a las 16:30.

Vuelve Pechito

José María “Pechito” López acompañará a Matías Rossi en la conducción de su Toyota Corolla en la carrera más importante del año del Súper TC 2000. “Es un orgullo y una enorme felicidad confirmar que estaré corriendo junto a Toyota y a Matías Rossi”, dijo Pechito.

De la Iglesia, el único regional en La Plata

El neuquino Lautaro de la Iglesia y su invitado Mauricio Lambiris fueron protagonistas en los entrenamientos del TC Mouras de La Plata, por la 7ª fecha del certamen. La primera referencia de De la Iglesia fue el 4º lugar en la primera tanda, mientras que en la segunda se ubicó 13º y en la tercera quedó 12º. El mejor entre los titulares fue Santiago Andreoli y en los invitados mandó Julián Santero.

“No tengo ninguna vuelta, corrí en las Termas, pero en el circuito viejo con la Fórmula Renault”.Antonino García. Piloto de Luis Beltrán

“Considero que vamos a ser competitivos y a ir acomodando el auto a un rendimiento que no viene teniendo”.José Manuel Urcera. Piloto cipoleño