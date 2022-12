Por su parte, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, aclaró algunas incorporaciones como la de "mamitis", asegurando que no se debe a ninguna cuestión de género. "Hemos incorporado ‘mamitis’ y no ‘papitis’, pero no es que consideremos que una cosa existe y otra no: ‘mamitis’ está documentada y ‘papitis’ no", indicó.