Vitette, es considerado el ejecutor y negociador del robo del siglo que se perpetró a la sucursal Acasusso del Banco Río el 13 de enero de 2006 y del que solo la justicia ha dicho que estiman que se llevaron 15 millones de dólares y joyas.

El delincuente uruguayo fue condenado a 21 años y seis meses de prisión, pero aprovechando los beneficios de la ley de Migraciones, el 31 de agosto del 2013 fue expulsado del país, volvió a Uruguay y ya no puede volver nunca más a la Argentina.

Tras salir a la venta su libro dialogó con LMN y lejos de jactarse de sus andanzas al margen de la ley afirmó: “espero que a los pibes de hoy les falte valor y locura, así no se arruinan la vida como me la he arruinado yo que me pasé gran parte de la vida encana. Encima, los gobiernos no hacen nada para reinsertar a los presos a la sociedad. Los presos están en un depósito y lo gobierno no cumplen con la ley”, criticó Vitette.

El uruguayo habla de su etapa de delincuente en tercera persona y se la atribuye a “Marito” porque “Mario” sabe lo que está bien y lo que está mal.

“Marito hacía cosas por locura, vértigo, adrenalina y Mario sabía que estaba mal. Mi educación católica permanentemente me hacía notar que Marito era muy mala persona, pero Mario ha reencausado su vida. Mi vida ha sido espantosa, estuve perdido en el alcohol, la cocaína y la nicotina, llegué a fumar tres paquetes de cigarrillos por día. En 1996 dejé de fumar y en el 2010 dejé la adrenalina que era lo que más mal me hacía”, dice el ahora escritor y joyero.

pieza-p30.jpg

El ejecutor

A la hora de hablar del gran robo, Vitette deja en claro: “Yo no fui el ideólogo (rol que siempre se le adjudicó a Fernando Araujo). Yo fui el ejecutor y eso lo vengo diciendo hace más de 13 años. Estaba la idea y el plan, pero no había plata, yo puse la billetera para ejecutarlo y fui el negociador con la policía”, explica.

Su participación en la negociación lo catapultó a la fama como el “hombre del traje gris” por las imágenes que difundieron los canales de televisión que cubrieron el gran robo con un delay de 20 minutos a pedido de las autoridades para no interferir en las negociaciones y evitar así poner en riesgo la vida de los rehenes.

El golpe al banco, con armas de juguetes, escapando en dos gomones por el desagüe y dejando en ridículo a los grupos de elite de la policía, despertó cierta admiración en la sociedad.

“Debo ser el único ladrón en el mundo con tantos seguidores en las redes sociales. No sé bien que es lo que se genera en el otro, pero me halaga que la gente sienta cierta admiración por mí. Sé que a través de los años construí un personaje contestatario, dicharachero, que se pelea con periodistas que son figuras. Los que me tratan de cachivache o atrevido lo dicen de puro despecho y egoísmo”, reflexiona Vitette quien afirma “de todas formas, yo no soy quien para juzgar la doble moral de otro, me queda medio mal”, dice con un sonrisa.

banco rio acassuso.jpg

El golpe: “Sin armas ni rencores”

El 13 de enero de 2006 al mediodía se paralizaba el país. Seis delincuentes toman 23 rehenes en la sucursal Acussuso del Banco Río. Lo que parece ser un robo express que salió mal, terminó siendo un robo de películas. Los ladrones se alzaron con alrededor de 15 millones de dólares y joyas de las cajas de seguridad, y escaparon por el desagüe en dos gomones impulsados por un motor fuera de borda.

Dos horas después, ingresó la Policía al banco porque habían perdido el contacto con los asaltantes y descubrieron que los delincuentes se habían desvanecido. Sobre una pistola de juguete la policía encontró un escrito que habían dejado: “En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es sólo plata y no amores”.

La historia copó las páginas de los diarios y arrasaba el minuto a minuto en la pantalla chica.

Pero tiempo después, los amores y las traiciones sacarían a flote la identidad de gran parte de la banda y fue así que cayeron Luis Vitette Sellanes, Sebastián García Bolster, Rubén Alberto de la Torre, Julián Zalloechevarría y Fernando Araujo, el ideólogo.

Hubo otros dos integrantes que no cayeron y cuyos nombres nunca fueron revelados.

libro el ladron del siglo.jpg

--> El libro: “Tuve una vida agitada y capaz que alguno le sirve”

“Contar mi historia es un viejo proyecto que tenía porque tuve una vida bastante agitada y capaz que alguno le sirve para darse cuenta y abrir los ojos a tiempo ya que yo malgasté mi vida en el delito, la cárcel, el alcohol y la cocaína", aclara Vitette.

"Mientras excavábamos un túnel para robar el banco, le contaba a un amigo una gran historia de amor que yo tenía y me dijo ‘qué increíble las cosas que te pasan, esa es una historia de película’. Y siempre ese “de película” me quedó en la cabeza. ¿Para tanto será, si yo soy un triste ladrón de gallinas que se pasó la vida en cana?”, se preguntaba el uruguayo por ese entonces.

Con los años y de la mano del editor Tomás Linch, de la Editorial Plantea, logró plasmar esa idea en “El ladrón del siglo” que está prologado por otro uruguayo reconocido, Víctor Hugo Morales.

“Relaté mi vida, por eso está en un lenguaje coloquial, incluso la editorial lo dejó, y si bien parecen un error de edición es así como hablo y cuento yo”, explica Mario.

Vitette deja la puerta abierta para seguir en el rubro de la escritura: “antes los graff decían ladrón hijo de puta, después decían ladrón estrella, ahora dicen escritor. Así que de acá no me bajo. Tengo 64 años, así que para contar tengo un montón de cosas”, advierte entre risas.

el ladron del siglo pelicula.jpg

-->Se viene la película

El 16 de enero llegará a la pantalla grande la película “El robo del siglo” protagonizada por Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Pablo Rago, Rafael Ferro y Mariano Argento. La dirección está a cargo de Ariel Winograd. Para la construcción del guión colaboró el ideólogo del plan, Fernando Araujo.

En la piel de Vitette estará Guillermo Francella quien tuvo una charla telefónica con el ladrón previo al rodaje.

“Para elaborar el personaje, Francella no me contactó, pero me llamó cuando arrancó la grabación y me contó que vio todos los videos de las entrevistas que me han hecho y que están en Youtube”, recordó.

“Me presentó sus respetos y me halaga que sea él quien me interprete. De hecho me contó que quería venir a visitarme a Uruguay, pero por sus múltiples tareas no había podido. Incluso le ofrecí el traje gris, que aún lo conservo, pero por una cuestión de porte no le queda”, lamentó Vitette que aguarda con ansiedad el estreno.