Tiene a disposición uno de los autos de la categoría que prepara su amigo Javier Moreiro, pero como todo en este deporte depende de lo económico. “Si nos subimos es por todo el campeonato, por eso hay que reunir el dinero suficiente. Los sponsors están al tanto de manera informal y prometieron apoyo”, confirmó.

La misión se terminará de cristalizar en las próximas semanas, después del contacto formal con las firmas que hicieron de su karting una máquina de punta en el 2017. “Son ocho carreras en el año, más las del Prokart. Es una decisión tomada la de no seguir en la Copa Rotax. Vamos por la Gol”, aseguró.

Con las fiestas de fin de año en el medio, el piloto no quiere perder el tiempo y busca tener el presupuesto cerrado cuanto antes. Sabe que la chance está muy cerca, pero no lo anunciará de manera oficial hasta no tener los números sobre la mesa.

Moreiro es una garantía para tener en pista un auto confiable y competitivo. En la categoría escuela ya entregó señales de lo que es capaz y subir la apuesta deportiva pasó a ser un desafío.

16 compromisos oficiales tendrá el próximo año, si se confirma el arribo a la Gol.

Un campeón de la casa

En esta temporada, la Gol fue ganada de manera brillante por otro cipoleño surgido del karting: Mateo Amartino.

Con 20 años de edad, el ex referente del Prokart y que en el 2016 había sido señalado como piloto revelación dentro de la Monomarca, ingresó en las estadísticas de la categoría como el campeón más joven de la historia.

Pelearle el 1 no será un desafío sencillo para Mac Kenzie, si termina de reunir los fondos. Igual el desafío entre vecinos quedará planteado en caso de compartir la misma grilla.

Amartino anunció que pese al deseo personal de dar el salto a una categoría nacional, económicamente no será posible en el 2018.