Luis Ventura explotó con todo: "Una de las novias de Rial me..."

“Morena no tuvo buena relación con la mayoría de las relaciones de Jorge -precisó Ventura-. Y les voy a contar algo que es comprobable, si van a un archivo. Me dijeron que una de las parejas de Rial a mí fue la que me enfiló la espada de Damocles para que me decapitaran porque, semanas anteriores a mi despido, busquen las tapas de ‘Gente’”.

BpNwvchIEAAtPb0.jpg_large La tapa de Gente de la que habló Luis Ventura

“Estaba en esa época con Loly Antoniale. Viajaban a Italia, Nueva York, Dubái”, acotó la conductora Karina Mazzocco.

“Vayan y busquen en qué consistían los títulos. La manera de tapar un quilombo era generando otro más grande”. Fue entonces que en el programa mostraron una tapa de la revista Gente en la que Rial decía “Loly usó a mi hija para engañarme”.

A lo que Luis respondió: “Yo no voy a decir nada que no haya sido público. Lo que pasa que acá hay gente que perdió la memoria. Hay gente que se olvidó que se iba de vacaciones a Dubai, mandaba fotos de "Luna de miel", de amor impresionante, después venían acá se cagaba a palos y se volvía a ir”.