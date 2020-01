Los escándalos que estuvieron en boca de todos en el 2019

Como un clásico, Pampita, Diego Maradona, Susana Giménez, Mirtha Legrand y Wanda Nara fueron las figuras que volvieron a dar que hablar, tal como sucede año a año.

1 - De Darthés y Axel a Anna Chiara del Boca y Vicky Xipolitakis: denuncias por violación, acoso y violencia de género

La denuncia por violación de Thelma Fardín contra Juan Darthés a fines del 2018 marcó un antes y un después en la vida del actor, que hasta ese entonces venía "piloteando" las acusaciones de acoso por parte de otras actrices (Calu Rivero, Natalia Juncos y Anita Co) con acciones legales por calumnias e injurias. Con el apoyo de la colectiva Actrices Argentinas, la ex integrante de Patito Feo logró romper la protección mediática que tenía el también cantante de tango: quienes habían salido en su defensa, no les quedó otra que soltarle la mano. En tanto, muchas ex compañeras de trabajo -como Griselda Siciliani o Romina Gaetani- salieron a contar lo mal que la pasaron cuando compartieron proyectos con él.

Embed

El 11 de diciembre de 2018, Fardín hizo pública una denuncia penal contra Darthés, a quien acusó de haberla violado en Nicaragua en el año 2009, durante una gira teatral del programa infantojuvenil Patito Feo. En ese entonces ella tenía 16 y el actor 45. A los pocos días, Darthés se exilió en Brasil, su país natal, y en noviembre de este año Interpol ordenó su captura.

A partir del caso Darthés-Fardín (que marcó buena parte de la agenda mediática en el 2019), se incrementaron las denuncias por delitos sexuales en todo el país.

En el ámbito mediático, otros famosos quedaron salpicados por acusaciones de acoso y abuso. Uno de ellos fue el cantante Axel Patricio Fernando Witteveen, más conocido como Axel.

A mediados de septiembre un polémico episodio con Tini Stoessel en un móvil de televisión (la estrella pop hizo gestos que denotaban incomodidad al ser abrazada por su colega), reavivó la denuncia pública por acoso que había hecho la periodista Paula Galloni contra el cantante y antiguos rumores de casos similares con otras jóvenes. Pero en octubre Axel quedó en la mira de la justicia después de que una joven de Catriel lo acusara de abuso sexual en los tribunales de Cipolletti por un episodio que ocurrió en 2017, cuando el artista visitó la comarca para participar de una fiesta popular.

El 23 de diciembre la fiscalía archivó la causa por falta de prueba. Sin embargo, dos días después una nueva denuncia por abuso sexual simple de una mujer de una provincia del litoral, volvió a complicar la situación del músico. La información la confirmó el abogado José D’Antona, y no quiso dar mayores detalles para no entorpecer la investigación.

Por otro lado, Vicky Xipolitakis también copó la atención mediática luego de denunciar por violencia de género a su ex marido Javier Naselli, a cinco días de dar a luz a su hijo Salvador Uriel. Tras una breve reconciliación, la 'Griega' volvió a denunciar al empresario y finalmente inició los trámites de divorcio.

Embed

Morena Rial fue otra mediática que denunció violencia de género este año. Tras un 2018 convulsionado por la pelea que tuvo con Jorge Rial, la joven se convirtió en mamá y, a los meses se separó del papá de su hijo, Facundo Ambrosioni, a quien denunció en la justicia por violencia de género. Sin embargo, en octubre anunció que había retomado el vínculo con el futbolista.

En diciembre, la joven fue noticia otra vez por un confuso hecho policial. En un primer momento ella misma confirmó que llamó al 911 porque Ambrosioni la había agredido, pero luego lo desmintió y volvió a mostrarse en las redes junto al padre del pequeño Francesco.

Tras cumplir la mayoría de edad, Anna Chiara del Boca llamó la atención de los medios al denunciar públicamente y legalmente a su padre por abuso sexual agravado y corrupción de menores. El pasado 10 de diciembre el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43 dictó una orden perimetral que le prohíbe al empresario cualquier tipo de contacto con su hija durante seis meses. Además la hija de Andrea del Boca cuenta con un botón antipánico a modo de protección.

Embed

Recientemente el actor Pablo Rago fue denunciado públicamente por violación por una mujer llamada Érica Basile. Según relató Basile, quien aseguró que radicó una exposición en la Comisaría Comunal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el episodio tuvo lugar en 2015.

A su vez, Felipe Pettinato fue acusado de abusar sexualmente de un menor de edad. En tanto, Fabián Gianola fue denunciado públicamente por manosear a una joven de 13 años, tiempo después de que las actrices Fernanda Meneses y Celina Rucci lo escracharan por acoso sexual.

2- La explosiva separación de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis



Mariana Nannis y Claudio Paul volvieron estar bajo el ojo de la tormenta a partir de un rumor de separación que terminó oficializándose y desatando un tremendo escándalo.

Antes de que el "Pajaro" blanqueara la separación y su noviazgo con la periodista Sofía Bonelli, Nannis llegó al país con la intención de recuperar su finiquitado matrimonio. Ante la imposibilidad de revertir la situación, Mariana intentó declarar a Caniggia "insano" para manejar su fortuna, pero no lo logró. En sus diferentes intervenciones mediáticas, la extravagante mediática señaló que Bonelli (a quien calificó en más de una oportunidad de "escort" y "prostituta") tenía drogado a su esposo.

Caniggia pidió una pericia psiquiátrica para Nannis pero ella fue por más. Sentada en el living de Susana Giménez, hizo brutales declaraciones en relación a su marido y aseguró que fue víctima de violencia de género ya que, años atrás, el ex futbolista la golpeó y le hizo perder un embarazo.

Susana Gimenez on Twitter Mariana Nannis: "No hice la denuncia, ¿querés que me vengan a matar?" #MarianaNannisConSusana pic.twitter.com/j66YGwqvl0 — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) August 26, 2019

Luego de que Claudio Paul y sus abogados impusieran un bozal legal a Nannis, la mediática viajó a Europa con su hijo Axel (quien tomó partido a favor de ella), y destrozó al deportista en la televisión italiana, a cambio de una buena suma de dinero. Al regresar a la Argentina, Mariana redobló la apuesta y pidió que investiguen los negocios, vinculados a Parques Eólicos, de Caniggia con el Gobierno de Mauricio Macri.

Embed

En el medio de la guerra mediática y judicial, la periodista Karina Iávicoli reveló en el programa Los ángeles de la mañana que Nannis y el "Pájaro" son abuelos en secreto y que la mediática se niega a tener relación con su nieta de cinco años de edad. Según reveló la panelista, Axel, el único hijo del clan Caniggia que cultiva un perfil bajo, formó una familia con Nieves, una mujer mayor que él, que además tiene otra hija, fruto de una relación anterior. "El único que que ve a la niña es Claudio. Mariana no tiene contacto. No acepta a Nieves porque es más grande que su hijo", explicó Iávicoli.

Como broche de oro, Claudio Paul decidió casarse con Sofia Bonelli y mediátizó la lujosa boda "Eco Chic" que celebró en México rodeado de amigos. Semanas después trascendió que estaría espera de su cuarto hijo con la periodista.

3- Maradona y su clan infinito

Además de la batalla legal que mantiene con Claudia Villafañe por inmuebles y sus célebres camisetas, Diego Maradona volvió a ser noticia por las típicas idas y vueltas con sus hijas, Dalma y Giannina, Verónica Ojeda (quien le pasó factura por su ausencia en la vida de su hijo Dieguito Fernando), y Rocio Oliva, quien optó por ponerle punto final a su vínculo amoroso, en buenos términos, pero con un reclamo millonario en tribunales.

Más allá de los reencuentros y peleas, y las polémicas en torno a su salud (Giannina denunció públicamente que lo vio al borde de la muerte en el festejo de su cumpleaños), el Diez se destacó este año por recomponer el vínculo con Diego Junior y Jana (los hijos que reconoció cuando estos ya eran mayores de edad), y por su disposición a hacerse cargo de otros jóvenes que buscan corroborar su paternidad.

En marzo de este año, el abogado Matías Morla confirmó que el astro del fútbol tenía tres hijos más en Cuba (Joana, Lu y Javielito) y que pensaba reconocerlos. En ese entonces, Gianinna escribió con ironía en las redes sociales: “Faltarían tres para el equipo”. Tiempo después, sus palabras se convirtieron en una premonición.

Embed

En septiembre un joven llamado Santiago Lara irrumpió en los medios para contar su historia. Su mamá, Natalia Garat, quien falleció cuando él tenía apenas 3 años, habría mantenido una relación con Diego en 2001. Por mucho tiempo, Santiago creyó que Marcelo Lara, la pareja de su madre, era su verdadero papá. Pero un día, cuando tenía 13 años, se enteró por la tapa de una revista que podría ser hijo del ex jugador. Ya habiendo cumplido la mayoría de edad, decidió iniciar una demanda de filiación. Morla dijo que Maradona estaba dispuesto a someterse a un análisis de ADN para determinar su paternidad.

Embed

A mediados de octubre llegó el turno de Magalí, una chica de muy bajo perfil que tiene 23 años, unos meses mayor que Jana, fruto del affair del jugador con una mujer marplatense. Según contaron en Intrusos, la joven habría nacido en diciembre de 1995, pero su madre la abandonó y fue dada en adopción. Este verano se habría encontrado con su progenitora, quien le contó que era descendiente del astro del fútbol.

Embed

4- Pampita y el escándalo de la niñera

Tras la inesperada y lujosa boda de Carolina "Pampita" Ardohain con Roberto García Moritán a dos meses de iniciar su noviazgo y su soñada luna de miel exprés en París, la modelo regresó a la Argentina y se vio envuelta en un nuevo escándalo. La ex niñera de sus hijos Viviana Benítez, quien había sido una de sus damas de honor en su casamiento, la denunció frente a las cámaras de televisión y luego legalmente por hostigamiento y maltrato psicológico.

Embed

El 26 de diciembre, Benítez, quien vinculó un entredicho con la conductora con una pérdida de embarazo que sufrió, ratificó sus dichos ante la justicia. El abogado de Benítez, Fernando Dávila, señaló que, además del reclamo laboral, hay una denuncia penal por amenazas. "En febrero habrá novedades. Presentamos varias pruebas y esperemos que le den lugar", dijo.

En medio de la polémica, que incluyó la publicación de chat y acusaciones cruzadas, se filtró un video de la jurado del Bailando 2019 y su ex novio Pico Mónaco, gritándole a una empleada, luego de descubrir que le habían robado a su entonces novia.

5- Granata y sus desafortunadas frases contra el aborto legal

A lo largo del 2019, Amalia Granata se convirtió en tendencia en las redes sociales por las lamentables declaraciones que realizó para defender su postura contra de la ley de interrupción legal del embarazo. Recientemente, la legisladora santafecina cuestionó la decisión del flamante ministro de Salud, Ginés González García, de restablecer el protocolo de aborto no punible y manifestó: "Se creen que legalizando la muerte de inocentes van a ser libres y empoderadas, chicas no entendieron nada!! las van a violar y seguir matando pero libres de culpa y cargo porque es legal".

La expanelista de América también arremetió contra Daniel Lipovestsky, el ex diputado nacional por Cambiemos que se destacó por levantar la mano a favor del aborto legal y que juró como legislador bonaerense con su corbata verde "por la unión de los argentinos y el derecho d las mujeres a decidir". “Que la sangre de los inocentes que con tanto afán buscas derramar, caiga sobre tu cabeza, y no encuentres paz ni consuelo en esta vida hasta no cesar en tu demoníaca obsesión. Vos y todos los que venden su alma al coludo vía la OS de Soros y demás multinacionales de la muerte!”, fue el mensaje que Granata retuiteó haciéndose eco del posteo que había hecho Lipovestsky.

Granata también tuvo un cortocircuito con Pampita durante un móvil que brindo para su magazine Pampita Online. “¿Qué lleva a estas 20 mujeres al año a tomar esta decisión tan extrema? Porque por más que la ley no lo permita, lo hacen igual y pierden su vida”, señaló la conductora, a lo que la entrevistada le respondió: “Sí, y lo van a tener que seguir haciendo en la clandestinidad porque ir a matar un hijo, ir a descuartizar un hijo adentro del vientre materno, no se puede hacer ni permitir”.

Embed

A principios de año, Granata había generado polémica al oponerse a la interrupción del embarazo de una niña de 12 años que fue violada por un hombre de 65 años en Jujuy. "Lo que van a hacer en San Pedro es un parto y cuando nazca los médicos van a asesinar a un bebé de casi 1 kilo, porque va a nacer con vida. Me pregunto quien va a ser el médico que haga el parto? y asesine al bebe?? O lo van a dejar agonizar en una bandeja hasta que muera como lo hicieron en Entre Ríos ??? Y los derechos de ese recién nacido? Quién lo protege a él?", tuiteó Granata.

"Tu ceguera es tal que de la nena de 12 años violada no decís nada. Y tampoco te importa saber que puede morir en el parto. Cínica. Frívola. Si fuera tu hija la violada y a la que le pronostican que puede morir que harías? Rezarle a la virgen??", le contestó en esa oportunidad la periodista Nancy Pazos.

El pasado 8 de marzo, fecha en la que se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte de 129 mujeres que reclamaban por sus derechos en un fábrica Nueva York y en el que millones de mujeres salieron a las calles para luchar por la igualdad de género, Granata subió a sus redes de la imagen de una madre "multitasking", que amamanta, trabaja, plancha, lava la ropa, y atiende el teléfono al mismo tiempo, con la frase: "“Empoderadas y vivas nos queremos desde la concepción. Feliz día mujeres”.

6-Luciano Castro y la filtración de sus fotos y videos íntimos

Tras un confuso episodio en las redes sociales en diciembre del 2018, Luciano Castro comenzó el 2019 captando la atención mediática por su separación de Sabrina Rojas. El impasse volvería a cobrar relevancia en octubre con la viralización de fotos, videos y chats íntimos del actor con una mujer que claramente no era su pareja.

Luego de que el galán acudiera a la justicia para ponerle un freno a la difusión mediática de sus imágenes, que coparon los grupos de Whatsapp y desataron numerosos memes y comentarios en las redes sociales, Rojas contó que ella conocía la existencia del material que se filtró y que el mismo se generó durante el paréntesis que tuvo su relación con Castro.

"En ese tiempo cada uno hizo de su culo un pito, literal. Evidentemente, yo me moví con gente más confiable", dijo Rojas, antes de contar que cuando retomaron la relación, ambos blanquearon lo que habían hecho."Me contó que se había sacado unas fotos en Instagram. Me shockeó. Le dije: ‘sos boludo’. Tenía cero confianza con la mujer. Cuando me mostró lo que había hecho, dije ‘nos van a exponer’. Claro que me enojé. Era obvio que no lo iban a cuidar", agregó en una nota con Intrusos.

Embed

Tiempo después el intérprete de Pequeña Victoria rompió el silencio, habló del tema y señaló que lo que más le molestaba de la situación era lo mal que la estaban pasando sus hijos. A fines de noviembre, cuando fue a PH: Podemos hablar no pudo evitar las lágrimas al referirse al tema.

El actor @castrolucianook se sinceró acerca de la situación vivida con la filtración de las imágenes de su celular. View this post on Instagram El actor @castrolucianook se sinceró acerca de la situación vivida con la filtración de las imágenes de su celular. A post shared by Telefe (@telefe) on Dec 9, 2019 at 1:01pm PST

El escándalo generó a su vez un cortocircuito entre Rojas y Pampita, quien en un primer momento hizo bromas de las postales y el físico de Castro con sus amigas en su magazine Pampita Online.

"Hay que ser responsable. Me pareció muy patético ver cinco minas pasándose el teléfono y haciendo todo tipo de comentarios. Mirá si cinco tipos están así hablando de las tetas de una mina. Es el fin. A ese programa lo tienen que levantar...", manifestó Rojas. Luego Pampita le pidió disculpas y reconoció que estuvo mal.

Embed

7-Las frases más controvertidas de Dady y Casero, los mayores exponentes mediáticos de la "grieta"

La llamada grieta político-partidaria volvió a manifestarse con contundencia en este 2019, un año electoral que finalizó con la despedida de Mauricio Macri y la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada.

Aunque varias figuras mediáticas estuvieron en el tapete por sus declaraciones polémicas y exabruptos, sin dudas Dady Brieva y Alfredo Casero fueron los que más llamaron la atención con sus posturas contrapuestas.

Luego de celebrar la fórmula presidencial del Frente de Todos que anunció Cristina Fernández de Kirchner con un video, Brieva se convirtió en blanco de críticas al expresar: "Parece que tendríamos un gran porcentaje para ganar en primera vuelta. Después veremos. Lo primero (que hay que hacer) es sacar a los presos políticos de los cárceles y después iremos viendo qué es lo que pasa".

Embed

A fines de junio tras la fuerte controversia que generó al pedir "una Conadep del periodismo", el ex Midachi decidió llamarse al silencio por un tiempo en los medios e improvisó una especie de "despedida" en el ciclo Involucrados, pero terminó caldeando aún más las aguas.

Es que tras un interesante ida y vuelta con Débora Plager en el que Brieva destacó que existe una doble vara en el periodismo, el humorista sorprendió al señalar que para él" sería un orgullo ser un Herminio Iglesias, que fue un tipo de la primera resistencia peronista. Fue un tipo que se bancó muchas cosas...".

Cuando los integrantes del ciclo le recordaron que en 1983 Iglesias había sido el principal artífice de la derrota electoral del peronismo por sus actitudes agresivas, que incluyeron la quema de un cajón radical, Dady contestó: "Bueno, después está lo del cajón, el pedo de María Amuchástegui, qué sé yo...".

Luego, se refirió a los dichos de Juan Grabois, quien aseguró que él, antes de salir a juntar cartones, hubiera "salido de caño". "A lo mejor por eso no le tiene tanto respeto, como le tenemos nosotros, al oficio del chorro. Hay que tener un oficio, hay que tener know how para eso, no es para cualquiera", opinó.

Embed

Hace unos días, Dady llamó nuevamente la atención al manifestar, durante una entrevista con el periodista Luis Novaresio, que las personas que lo critican por ser kirchnerista le "chupan la poronga".

En el otro extremo, Alfredo Casero protagonizó numerosos episodios llenos de incorrección política y frases desafortunadas. El más destacado quizás fue el mano a mano que tuvo a principios de octubre Luis Novaresio, más allá de su catarsis tuitera habitual.

En esa oportunidad, el actor se despachó feo contra el kirchnerismo y en la volteada cayó Greta Thunberg, la joven activista sueca de 16 años que el pasado 20 de septiembre llamó la atención del mundo entero con un fuerte discurso en la Cumbre Climática de la última Asamblea General de las Naciones Unidas,

"Que vos le regales plata a la gente para que constantemente te esté votando y que consuman realidad. el hecho de consumir hace que la gente sea más feliz, nos pone a nosotros como un país idiota, que la misma gente - los kirchneristas- hablen de que nada se ha hecho con el calentamiento global porque una pibita, esta pibita salió a hablar", dijo en forma despectiva en alusión a Thunberg. "Cada 25 años sale una, disfrazada de indiecita, que vos te das cuenta que están alineados con una izquierda", agregó.

Luego de afirmar que todo lo que hace Cristina Fernández "es para no ir en cana" y que el kirchnerismo "es un partido de ultra derecha que alquiló la izquierda para que no le rompan las bolas y le sea útil", Casero esbozó una polémica teoría. "Es un plan clarísimo de acompañamiento de la izquierda de Maduro que está coptada por Cuba y a su vez por China y por (el presidente de Rusia, Vladímir) Putin que es el nuevo orden. Cuando una persona habla de nuevo orden, está hablando Hitler", lanzó.

Embed

Defensor acérrimo del gobierno de Cambiemos, propuso cerrar la TV Pública por los insultos que el cantante Miguel Mateos le dedicó Macri en medio de un recital que transmitió la señal estatal.

Hace unas semanas, el ex Cha Cha Cha llamó "nazi" al director de la Red Solidaria, Juan Carr, quien organizó un evento denominado "Canta Argentina", que consistía en que miles de personas en 300 ciudades del país cantaran al mismo tiempo el tema de Charly García "Inconsciente colectivo" a modo de homenaje a la solidaridad.

8- Los pases de factura de Nicole y Cubero por sus hijas

Tras su separación en 2017, Nicole Neumann y Fabián Cubero mantienen una disputa mediática y judicial que tuvo varios capítulos resonantes en este 2019. Uno de ellos fue a medidos de septiembre, cuando en medio de la emisión de Nosotros a la mañana, la panelista rompió en llanto y lanzó una grave acusación contra el padre de sus tres hijas.

"Es horrible que tu ex te quiera hacer la vida imposible. Lo desconozco", dijo la modelo antes de que la periodista Sandra Borghi hiciera mención a una frase que Nicole estando fuera del aire. "Lo que vos dijiste en el corte, ¿de verdad creés que es así? Que del otro lado preferirían verte...", le preguntó la conductora. "Sí, absolutamente. Estoy convencida y tengo pruebas de eso aparte.

Ángel de Brito retomó el tema en su programa Los ángeles de la mañana y reveló que cuando no estaba frente a las cámaras Neumann dijo: "Me quieren ver muerta", en alusión a Cubero´.

Embed

Ante la gran repercusión que tuvieron las palabras de Nicole, Poroto no se quedó callado. "La verdad, me sorprende esta situación. Que diga que la quiero matar es fuerte. Eso es muy fuerte. No quiero hablar nada porque no estoy al tanto. Hay cosas raras”, dijo el jugador.

9- Araceli vs. Suar

La mayoría de edad del Tomás "Toto" Kirzner desató una nueva batalla mediática y legal entre Adrián Suar y Araceli González, quien decidió reclamarle el 5% de sus acciones en la productora Pol-Ka a su ex marido.

La conductora, quien había dicho que el actor era un “mentiroso” y que sufrió por sus infidelidades muchas veces, volvió a afirmar que tanto ella como su pareja Fabián Mazzei fueron excluidos de los proyectos televisivos de la productora que ella ayudó a fundar.

Además sostuvo que el Chueco mandó a llamar a los periodistas que suelen tratar el tema de su separación "para callarlos"y que, durante la división de bienes en su divorcio, ella firmó un montón de documentos confiando en el padre de su hijo, pero salió perjudicada.

Luego de ser internada de urgencia, Araceli deslizó que su salud se complicó por los malos momentos que atravesó a raíz de su reclamo.

Embed

Inmediatamente, Suar rompió el silencio y contraatacó con una extensa carta. "Cumplí con todas y cada una de mis obligaciones y no le debo nada a nadie. Ningún juicio de divorcio puede ser tramitado por las partes sin el patrocinio de abogados. Sencillamente no es viable. Entonces, ¿cómo se entiende cuando dice que no sabía lo que estaba firmando si estaba siendo defendida, amparada y asesorada por sus letrados? No resulta creíble tanta ingenuidad. ¿Acaso yo también debería preguntarme qué estuve firmando a lo largo de estos años? No firmó solo una vez sino en tres oportunidades", argumentó.

10-El peor año de Mirtha Legrand

Sin dudas, el 2019, no fue el mejor año para Mirtha Legrand. En medio de las frecuentes polémicas que la conductora generó en las emisiones de sus ciclos de los fines de semana con sus preguntas y comentarios poco atinados, La Chiqui tuvo que ausentarse por unos días de su envío tras una internación de urgencia y una operación por una obstrucción intestinal.

En agosto, tuvo que hacerle frente al dolor por la muerte de su hermano, mientras Juntos por el cambio, el espacio político que defendió a capa y espada desde su envío, sufría un fuerte golpe electoral en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, que anticiparon la victoria del Frente de Todos en los comicios de octubre (que hicieron realidad el peor miedo de la conductora: el regreso al poder de Cristina Fernández de Kirchner, ahora como vicepresidenta de la Nación).

Ante el nuevo escenario políticos, Mirtha tuvo que dar marcha atrás con su postura de no recibir en su mesa a Alberto Fernández, a quien se había negado a invitar porque pensaba distinto a ella.

Embed

Por si fuera poco, en septiembre, Mirtha habló de más en su mesaza y abrió un frente inesperado. La conductora contó que rechazó la propuesta que le hizo Adrián Suar de hacer sus almuerzos en forma diaria en el el espacio que tenía El diario de Mariana. Sus palabras desataron el enojo de las autoridades de El Trece y de los integrantes del magazine que se anoticiaron de que el ciclo tenía contados los días en la señal.

En medio del escándalo, La Chiqui tuvo que salir a pedir disculpas y finalmente recibió una suerte de castigo dado que el canal no habilitó presupuesto para la clásica versión estival de su programa desde Mar del Plata. De esta forma, se quedó sin aire dos meses, hasta el 7 de marzo.

Bonus track



12-Las declaraciones más lamentables de los famosos ligadas al machismo

En una época donde el movimiento feminista hace crujir las estructuras sociales y en la que las redes se convirtieron en una caja de resonancia de los medios, los comentarios y actitudes machistas de algunas figuras famosas no pasaron desapercibidas.

Cada domingo, Susana Giménez cosechó burlas y críticas por las acotaciones poco felices que hizo frente a sus entrevistadas y entrevistados. En muchos casos fue cuestionada por hacer un show de los dramas ajenos y su falta de preparación y sensibilidad para abordar temáticas complejas como la violencia de género.

Por caso, cuando sentó en su living a Mariana Nannis para capitalizar su guerra con Claudio Paul Caniggia, la conductora elogió al futbolista cuando la mediática contó que la había engañado con la mujer de un amigo. "Qué increíble, es una máquina el Pájaro", respondió Susana.

En otro tramo de la conversación, Giménez inquirió: "¿Vos creés que cuando te pegaba estaba con cocaína encima?". En esa oportunidad, Nannis cuestionó la pregunta. "¿Qué me querés decir, qué es una justificación de que me cague a trompadas porque estaba drogado?".

Cuando Nannis dijo que no había denunciado al padre de sus hijos por miedo a que la manden a matar, Susana tomó con logereza su temor al exclamar: "No te van a matar, es todo bla, bla, bla".

Susana Gimenez on Twitter Mariana Nannis: "No hice la denuncia, ¿querés que me vengan a matar?" #MarianaNannisConSusana pic.twitter.com/j66YGwqvl0 — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) August 26, 2019

Giménez también causó indignación cuando a Vicky Xipolitakis le preguntó: "¿Por qué (su ex, Javier Naselli) te agarró del cuello? ¿Qué pesa con él, quiere el bebé, se lo quiere llevar?".

A su vez, cuando Andrea del Boca habló de la denuncia de abuso de su hija, Anna Chiara contra su padre, Ricado Biasotti, Susana exclamó: "Cuando Anna te contó eso, ¿cómo no ibas con un FAL?"

En mas de una ocasión la conductora trató en forma despectiva y superficial al movimiento feminista al calificar al empoderamiento de la mujer como "una palabra que está de moda" .

Por otro lado, Guillermo Andino, tuvo que salir a pedir disculpas luego de contar con mucha gracia que, a espaldas de su pareja, Carolina Prat , acordó con un obstetra adelantar el nacimiento de su primera hija, Sofía, que actualmente tiene 17 años. La idea era que su llegada al mundo coincidiera con el aniversario del gol del Chango Cárdenas que le dio la única Copa Intercontinental a Racing.

"Cómo él tenía un torneo de golf me dijo: 'Por mí no hay problema, mejor. Pero Caro tuvo un trabajo dé parto de 10 horas y dije: 'Uy, me mata si metí la pata, me mata. Se lo conté después de 8 años, porque Caro había quedado mal por esta cosita mía de arreglar con el obstetra, y casi me mata", confesó Andino en una entrevista en el ciclo radial Perros de la calle y días después se vio obligado a aclarar la situación, aunque siguió sembró más dudas y polémica.

Embed

Recientemente, la conductora Chechu Bonelli también causó revuelo por sus declaraciones en una nota con La Nación. Luego de contar que siempre tomó decisiones luego de consultarle a su padre, expresó: Cuando surgió la posibilidad de que (su pareja) Darío (Cvitanich) se fuera a Europa, mi papá me dijo: "Vos dejás tus cosas, armás el bolso y te vas con él". Fue una buena decisión. Vivía tanto para mi laburo que creo que si no me iba con él y apostaba por el amor, hoy sería una terrible solterona, dedicada cien por ciento a su trabajo".

Laurita Fernández y Nicolás Cabré también provocaron un gran debate en las redes cuando la actriz contó que su pareja la reta porque no hace la cama.

Embed

13- El culebrón exprés de Lizy Tagliani y su novio rugbier

En octubre Lizy Tagliani vivió unos días a pura adrenalina luego de presentar al rugbier Leo Alturria como su novio y a las horas anunciar entre lágrimas su separación en el pase de Morfi, todos a la mesa y El Precio Justo, desalentada por las críticas que había recibido en las redes.

"Pareciera que no tengo la posibilidad de conocer a alguien sólo porque es más joven. Es horrible que se digan todas esas cosas", manifestó visiblemente molesta.

Embed

Horas después Lizy dio marcha atráscon su decisión y al día siguiente hizo su gran show con su reconciliación en una emisión espacial de El Precio Justo.

¡Recibimos a @Leoalturria en #ElPrecioJusto! Él nos cuenta toda su verdad y de su relación con @Lizytagliani ❤ View this post on Instagram ¡Recibimos a @Leoalturria en #ElPrecioJusto! Él nos cuenta toda su verdad y de su relación con @Lizytagliani ❤ A post shared by Telefe (@telefe) on Oct 9, 2019 at 8:08am PDT

14-El llanto de Wanda en la tevé italiana

Aunque continúa llamando la atención con sus posteos en las redes sociales y con la eterna disputa con Maxi López, Wanda Nara tuvo un 2019 relativamente tranquilo. No obstante, en el primer tramo del año, cuando negociaba la continuidad de Mauro Icardi en el Inter, la empresaria estuvo en boca de todos por sus declaraciones y por romper en llanto en la televisión italiana.