Los elogios a Manu Urcera por su título de Turismo Carretera

“Soy muy respetuoso de donde uno viene y de donde uno llega. No conozco mucho la historia de Manu Urcera pero sé que había sido un destacado en la moto, no había nacido del karting como salí yo por ejemplo que fui siempre piloto de auto, karting, o fórmula. Él era de otra rama, otra raza de piloto. No venía del camino lineal que uno hace y para mi lo tiene muy merecido lo que logró”, reconoció el “Misil” Rossi en diálogo con Carburando Radio.

manu urcera m rossi.jpg Manu URcera y Matías Rossi fueron competidores en el Turismo Carretera entre 2015 y 2019.

“Uno cuando a veces escucha el comentario de la gente, en muchas oportunidades es dañina, como que no lo valora, o porque él es de una familia de una “clase de plata” digamos y se menosprecia el resultado. Pero yo entreno con él (Manu), los dos entrenamos con Charly (Mellado) y sé lo que entrena, lo profesional que es. No se si habrá hoy otro piloto que entrene como Manu, tal vez Leo (Pernía). Es muy profesional, muy dedicado y obviamente tiene talento, no salís campeón del Turismo Carretera si no tenes todo hoy”, afirmó.

“Está, para mí, en el mejor equipo de la categoría como el Maquin Parts que demostró ser, a lo largo de los años, el mejor equipo porque vienen hace muchos años estando ahí. Entonces se ensambló todo, él manejó muy bien y tuvo un auto para ganar el campeonato y salió campeón. No lo menosprecio para nada, me parece un pilotazo que está en constante ascenso porque lo vi siempre ir creciendo a nivel conductivo, lo tiene muy merecido y lo felicito”, concluyó.