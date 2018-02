López busca que se revierta la condena por abuso

López fue juzgado el año pasado por un hecho ocurrido en su vivienda particular y que tuvo como víctima a una ex empleada. Según la instrucción, el dirigente gremial la manoseó y la amenazó para que no revelara lo sucedido. La mujer avanzó con una presentación ante la Justicia de Cipolletti y se abrió una causa por abuso sexual simple, lesiones leves y coacción.

El acusado fue juzgado finalmente por un tribunal presidido por Pablo Repetto e integrado por María Florencia Caruso y Laura González Vitale. A la hora de los alegatos, la fiscal Eugenia Vallejos no tuvo dudas de la culpabilidad de López y fue muy dura en sus conceptos: “Redujo a la víctima a una ‘cosa’ de la cual podía disponer”. En este marco, consideró que el caso debía ser analizado bajo la perspectiva de género y, de forma tajante, indicó que “esta fiscalía solicita que se aplique una pena ejemplar”.

La querella, a cargo del abogado Ricardo Sandoval Córdoba, acompañó las consideraciones del Ministerio Público Fiscal y propuso que López sea condenado a 4 años de prisión efectiva.

Más allá de las pretensiones de la querella, el tribunal le impuso al ex legislador una pena en suspenso de 2 años y 6 meses de prisión.

Para nada conforme con lo resuelto, López decidió pedir la revisión de la sentencia y por esta razón, en 15 días, podrá hacer su descargo. El tribunal de impugnación escuchará a las partes y confirmará la condena o podría mostrar su disidencia.

2 causas penales por abuso tienen como protagonista a López. Una de ellas todavía está sin resolver.

Definen cargos en otra causa

En las próximas semanas quedaría definida la fecha de la audiencia de formulación de cargos por otro caso de supuesto abuso y que tiene como imputados al ex legislador Rubén López y al ex jugador de Boca Luis Abramovich. Primero se dictó la falta de mérito, pero la medida fue revocada.