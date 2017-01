"Llegábamos justo, pero estábamos para arrancar"

El breve receso de verano comprimió la puesta a punto, no dejó más tiempo que para realizar una semana intensa de pretemporada y enseguida, la previa de la Copa Argentina. En ese contexto, la postergación del inicio copero –y por el mismo camino seguirá el Federal A– es un dilema para los planteles.

“Por un lado sirve entrenar un poco más, pero por el otro teníamos muchas ganas de jugar, es una lástima no haber podido arrancar enseguida. Nos habíamos preparado toda la semana, en todos los sentidos, para poder empezar bien este sábado”, manifestó Lucas Mellado, subcapitán de Cipolletti.

Y el panorama a futuro es poco alentador. “Desde todo punto de vista es difícil, hasta para planificar cosas. Nosotros ahora no sabemos si vamos a jugar el miércoles que viene, el fin de semana que viene... Ya el torneo pasado se atrasó dos veces y es difícil; y debe ser mucho más difícil para los dirigentes y los clubes”, sostuvo el mediocampista.

Esta semana Cipo bajó las cargas y tuvo varias sesiones de fútbol. Henry Homann trabaja en el equipo ideal. El plantel es el mismo y el técnico no se corre de la idea de juego del segundo semestre del año pasado. “Me pide lo mismo de siempre, que trate de estar bien parado, que no me desordene, que no me separe mucho de los centrales, y que cubra las espaldas de atacantes y de los defensores laterales”, enumeró funciones Mellado, referente en el mediocampo, junto a Fabio Giménez: “Él tiene un estilo de juego muy parecido al mío y nos entendemos muy rápido en muchas cosas. Si no estoy yo está él, o al revés; se me hace más fácil jugar con Fabio”.

Para Mellado, la calidad del plantel ayudó a integrarse con más rapidez a los dos refuerzos, Juan Pablo Pereyra y Lucas Farias. “Tenemos un grupo lindo, que se los ayudó enseguida, pero los vi bien, con muchas ganas de estar y de trabajar”, aseguró.

Hoy debería ser un día en el que los citados para el debut copero estén concentrados para saltar al campo de juego desde las 20. “Llegábamos justo, porque se hizo dura la mini pretemporada que hicimos y la verdad que cuesta un poco bajar las cargas, pero estábamos para arrancar, si teníamos que hacerlo lo íbamos a hacer de la mejor forma”, aseguró.

“Veo un grupo con muchas ganas, más vale que el objetivo nuestro, después de clasificar, es estar entre los primeros. Veo a mis compañeros con muchas ganas y sobre todo con ganas de que empiece”, reconoció Mellado.

1 amistoso jugó Cipo.

El cuerpo técnico evalúa repetir la semana que viene.

