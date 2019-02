La "Tina" Vidal competirá por el título argentino superwélter

La "Tina", quien entrena en el camping de Petroleros Privados de Neuquén, venció el viernes pasado a Roxana Laborde en La Matanza, razón por la cual fue habilitada para competir por el título argentino. Con tan sólo 19 años, la joven deportista se mantiene invicta en su corta carrera como boxeadora profesional: de sus seis victorias consiguió 3 por Knock Out y otras tres por puntos en fallos unánimes.

El festival presentará otras tres peleas profesionales: Emilio Verdugo (Rincón) vs Walter Reta (Mendoza); Carlos Urrutia (Neuquén) vs Matías Vázquez (Catriel) y Raúl Panguilef (Neuquén) vs Alejandro Huayagua (Mendoza).

Además habrá nueve peleas amateur: Alejandro Cerna (Rincón) vs Ramiro Escobar (Roca); Pablo Rojel (Catriel) vs Ricardo Rivera (Neuquén); Agustín Torresilla (Catriel) vs Francisco Casanova (Centenario); Leandro Matus (Neuquén) vs Franco Monzón (Centenario); Yonathan Sandoval (Neuquén) vs Darío Moyano (Catriel); Elena Sandoval (Catriel) vs Sofía Mardones (Neuquén); Javier "Pucará JR" Vidal (Neuquén) vs Axel Isla (Neuquén), Ezequiel Vidal (Neuquén) vs Ariel Camargo (Neuquén) y la flamante campeona sudamericana amateur Silvia Contreras (Catriel) enfrentará a Paula Jaramillo (Roca).

Las entradas pueden adquirirse a través de eventpass.com.ar y de los dos puntos de venta de Eventpass habilitados en La Caja Mágica Teatro en Cipolletti y en el Alto Comahue Shopping de Neuquén.

