La selección, a dos semanas del debut frente a Austral

“Estamos contentos porque pensamos que iban a ser menos jugadores. La verdad es que, por el cansancio que traen, fue un buen número. La idea es tener entre 30 y 35 jugadores para hacer un preselectivo ahora y después definir los jugadores que van a estar en el campeonato”, explicó Gustavo “Gringo” Piergentili, ayudante del coach Rolando “Yanqui” Martín.

Alto Valle viene de descender de división y buscará revancha en un contexto atípico, porque en la próxima temporada no habrá competencia de selección. La Unión Argentina de Rugby tomó la determinación con el objetivo de fortalecer la competencia interclubes.

“Es un aspecto que influye en el incentivo. Lo ideal hubiese sido que continúe para que uno tenga la expectativa de ascender. Pero es lo que nos toca, yo creo que para los chicos va a seguir siendo una forma de mostrarse, que eso es lo importante. Vamos a tratar de que se termine bien el año y posicionarnos lo más alto posible”, reconoció el ex Puma.

El desgaste

Marabunta y Neuquén, además de iniciar el año jugando el Torneo del Interior, disputaron la Copa de Plata Cuyana –los cipoleños lograron el ascenso- y luego defendieron las plazas nacionales. La competencia de clubes finalizó hace apenas una semana.

Roca RC, por su parte, logró un título saliente al quedarse con el Regional Patagónico, luego de vencer en la final a Bigornia de Rawson. Fue un año destacado para el Rojo, que aportó jugadores al seleccionado.

“Hay una gran cantidad de jugadores de Neuquén y Marabunta en el plantel, Roca también ha aportado este año, subió bastante el nivel, así que hay jugadores que se pueden utilizar”, indicó Piergentili, y aclaró: “No está cerrada la lista, tenemos que ver disponibilidad y ver en qué puesto necesitamos jugadores”.

“Para nosotros fue gratificante el número de jugadores, pero hay muchos que llegan con lesiones y vamos a ver cómo evolucionan para ver si pueden estar. Si no, se convocarán a jugadores que estén más frescos”, indicó el entrenador roquense.

La zona

Alto Valle disputará cinco partidos en la fase de grupos, tres serán de local –aún no se definió el escenario- y tendrá dos salidas. “La zona es bastante accesible. Empezamos de menor a mayor, pero Santiago del Estero y San Juan son plazas importantes y competitivas. Esperemos llegar alto”, cerró el ex entrenador de la selección seven del Verde.