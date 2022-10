La nueva novia de Mariano Martínez: trabajó de Angelita y fue modelo

Mariano Martinez está en pareja.jpg

La encargada de dar a conocer el nombre de la pareja del actor fue Karina Iavícoli, durante el programa: “Estoy en condiciones de afirmar que el señor Mariano Martínez y la señorita Caro Molinari tienen encuentros amorosos y furtivos desde hace un largo tiempo”.

En lo que respecta a Carolina Molinari, se sabe que su romance con Mariano Pavone es cosa del pasado. Es que la ex Angelita, pasó más de 14 años con el delantero hasta que decidieron darle un fin a la relación.

Silvina Escudero, Luciana Salazar y Lourdes Puppi, son algunas de las personas con las que fue vinculado Mariano Martínez desde su separación con Camila Cavallo. Pese a esto, esta vez no será una más de la lista debido a que las cosas van en serio.



Sin embargo, los protagonistas intentan guardar su secreto bajo llave. Es que al ser consultada sobre el amor que están iniciando con Mariano Martínez, Carolina Molinari decidió no dar certezas: "Desde que me separé no volví a estar en pareja con nadie. No tuve ninguna relación formal".

"Cuando me separé me costó cerrar esa etapa. Y después no se dio. Creo que no apareció la persona indicada. Y yo tampoco soy de dejar entrar a cualquiera a mi vida: me cuesta un poco", confesó la modelo en diálogo con Teleshow.