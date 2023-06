La fuerte reflexión de Nicole Neumann para su hija Indiana

“Les quería compartir una reflexión superlinda que aprendí esta mañana haciendo una meditación. Se relaciona con esto de que vivimos ansiosos y queremos que todo suceda ya, en el tiempo que queremos, y esto a veces no es posible porque hay cosas que llevan, requieren y necesitan su propio tiempo”, comentó la modelo en sus historias de Instagram .

En el video que grabó al natural, continuó: “Entonces daban como ejemplo cuando un niño tiene capullos y quiere que ya aparezcan las mariposas. Entonces empieza a pelar y abrir este capullo y va a encontrar una oruga o algo en proceso que definitivamente no es la mariposa que quiere ver. ¿Por qué? Porque esta mariposa necesita su propio tiempo y no vamos a poder hacer nada para adelantarlo, para hacer que sea más rápido. No vamos a obtener lo que queremos”.