La feroz opinión de María Laura Santillán sobre el casamiento de Rodolfo Barili

"Yo soy muy amiga de ellos y muy amiga de Lara así que estoy súper feliz con el casamiento. Están re locos por casarse de nuevo. Pero bueno, ellos están felices. Quieren celebrar y dale con celebrar. Están haciendo una segunda fiesta porque ya festejaron en el civil. Siguen y siguen y van a seguir así que vengo a acompañarlos", reveló la periodista.

La feliz pareja también habló con el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y mostraron su alegría por el vínculo que lograron. "Estamos emocionados, está toda la familia, los amigos. Festejamos el amor. Cuando ocurre, hay que festejarlo", admitió Rodolfo Barili.

"Estoy emocionada. Él me devolvió el sueño de una familia. Para mí, esto es cumplir un sueño", admitió Lara antes de agregar: "Estaba muy nerviosa igual. Esto (por la nota) también me da mucho nervio porque no soy del palo. Estoy muy feliz. Yo me llevo bárbaro con los hijos de él. Somos una familia ensamblada gigante. Hemos sumado mucho amor".