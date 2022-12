La escena de terror qué pasó Nazarena Vélez por su celular

"Ayer con las chicas fuimos a festejar el cumpleaños de Andrea Taboada, que es hoy. Fuimos a comer y se me cayó el celular en un charco de agua... ¡una zanja! ¡No les puedo explicar! Me bajó la presión porque lo último que necesito es otro gasto más, después de todo lo que estuve gastando, de todo lo que se rompió, de todo lo que estoy pagando y lo que tengo que pagar aún, ¡lo último que necesito es que se me rompa el celular!”, contó la panelista a través de sus historias de su cuenta de Instagram.

Acto seguido, agradeció que a pesar de la caída de su teléfono movil aún le funcione. "Le recé a San Celular para que esto funcione. Por ahora funciona... porque no saben cómo me bajó la presión y dije: ‘¡Otro gasto... Nooo!’ No tengo un peso, dejame llegar a fin de año, dejame respirar Barba te lo pido por favor ¡Pero el teléfono anda!”, cerró, más tranquila.

Por otro lado, Nazarena expuso su dolor acerca de un hecho que le tocó sufrir a su hija, Barbie Vélez.

"Mi hija sufrió violencia de género. Me va a dolor toda la vida y ninguna charla de café me va a sacar ese dolor. Para qué me voy a sentar si no somos amigas, nunca lo fuimos. No me parece sano. Uno del dolor se tiene que alejar", argumentó la actriz y productora.

Acto seguido, Vélez señaló que le pareció un desacierto que Carmen Barbieri reflote la separación de sus respectivos hijos en este momento: "No le puedo decir a Carmen que no hable, si también es su historia. Pero no me prefirió apropiado ahora que Barbie está embarazada. Pero es algo que a ella le dolió, se largó a llorar. Sé que le dolió".