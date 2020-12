La cipoleña Escudero ganó la final nacional de 800 metros

“La carrera se dio como la veníamos trabajando con Diego (Pichipil), mi entrenador. Lo parciales donde tenía que pasar, me dieron bien. Por ahí no pude mejorar mi marca, pero bueno, eran muchos factores que se venían dando, el clima estaba muy húmedo, hacía mucho calor, el sol no bajaba a las seis y media de la tarde. Eso influenció y después había bastante viento, en los 200 metros opuestos de la pista se sentía bastante”, contó Escudero, quien pasó al frente en la primera vuelta y nadie más pudo alcanzarla.