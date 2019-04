La Amistad visita a Maro el domingo a las 16

Hugo Silva, DT del Dino, expresó en la previa que su rival es un serio candidato a las instancias finales, pero como escolta de Pacífico en la zona 4 de la Patagonia, el equipo neuquino ha mostrado también un buen rendimiento.

La espera el equipo de la ciudad la hizo en la Liga Confluencia, dándoles minutos a muchos de sus jugadores para no sentir el receso. Aunque no es la misma intensidad, no dejar jugar 90 minutos fue el mejor camino para el técnico.

La mala noticia es que Denis Lizaso aún no se recuperó del desgarro que sufrió ante Argentinos del Norte. Se perdió el cierre de la fase regular y no podrá recuperarse a tiempo para los primeros 90 minutos del playoff.

10 de marzo se lesionó Lizaso ante Argentinos.

l neuquino Denis Lizaso sufrió el desgarro en el partido ante Argentinos del Norte que finalizó 1 a 1 por la penúltima fecha del grupo 5. Diego Landeiro podría tenerlo en plenitud para la revancha, imaginando sortear la eliminatoria y apuntar a lo que viene. La Amistad disputó el último partido del Federal el domingo 17 como local ante Independiente de Río Colorado.