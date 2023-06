Karina Mazzocco contó cuál es su secreto de make up para tener la piel ideal a los 54 años

Día a día Karina Mazzocco sorprende desde la pantalla de América con su look, cuidadosamente ideado para deslumbrar, y su belleza intacta. Su piel se ve como cuando empezó en la tele como conductora del revolucionario ciclo De a dos, en 1998.

“Siempre me preguntan cómo me cuido la piel. La verdad yo me cuido un montón la piel. ¿Cómo? Usando un buen protector solar”, explicaba hace una década en la red social más importante de aquel momento.