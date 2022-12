Juanita Tinelli se la jugó y se hizo un gran retoque en la cara: las pruebas

Recién llegada de Nueva York, donde estuvo viviendo los últimos meses, Juanita Tinelli pasó por el consultorio del cirujano plástico para hacerse un retoque facial. La joven, que tiene 20 años recién cumplidos, empezó su carrera de modelo hace unos meses y desde entonces esta buscando encontrar su look ideal para convertirse en una top model internacional.

La hija de menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles debutó en las pasarelas de alta costura en el mes de mayo pasado de la mano del diseñador Fabián Zitta, en la Mansión del Four Seasons Hotel . Desde ese momento busca afianzarse en el mundo de la moda de la mano de su manager, la ex modelo Lorena Ceriscioli.

En agosto Juanita había anunciado que buscaría dar un salto internacional para probar suerte como modelo en las pasarelas francesas. "Me voy a Europa. Por ahora es ir y estar ahí, con el modelaje no se sabe. Me pone nerviosa la pasarela pero son nervios lindos, lo disfruto mucho", expresó en ese momento.