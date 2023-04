Jorge Rial fue internado de urgencia en Colombia

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1652507689602121735 Jorge Rial tuvo una descompensación cardiaca en sus vacaciones en Colombia.

Están viajando sus hijas de urgencia. Cuadro crítico, en un país con un sistema de salud precario. — ANGEL (@AngeldebritoOk) April 30, 2023

Rial había sufrido en julio 2010 un cuadro de hipertensión y fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. Le colocaron un stent para apuntalar la pared de una de sus arterias. En 2020, había comentado que tuvo un susto mientras conducía debido a sufrir malestar y un “vacío” en su pecho.

“Estoy en casa, tuve un pequeño inconveniente el viernes. Al final del programa empecé a no sentirme bien, no era dolor sino un vacío en el pecho. Los que pasamos por un accidente cardio conocemos algunos síntomas como la pata de elefante o dolores particulares en la cabeza y en el cuello, no sentía eso”, dijo.

“Yo tuve dos stent. Pero la cosa esta bien y no haría falta tampoco, no es difícil (la intervención) pero me remite a un momento de mierda cuando fue, es más psicológico que físico”, comentó Rial luego del útimo episodio.