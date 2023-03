Jey Mammon habló con Jorge Rial: "Fue una nota muy fuerte"

El caso Jey Mammon está en boca de todos. No solo los programas de espectáculos se hicieron eco de la noticia, sino que los principales noticieros también analizaron el caso. Incluso mucho acudieron a expertos en lenguaje no verbal, amigos y vecinos del humorista, abogados, psicólogos y demás. Lo cierto es que tras el descargo que hizo el exconductor de Telefe en Instagram, ahora decidió hacerlo en tevé.

Jorge Rial será el encargado de hacer la nota exclusiva con Jey en medio del escándalo por abuso sexual. “La noticia me parece terrible. No es una cuestión de afecto. Es una cuestión de delito o no delito. Él cometió un delito”, opinó el periodista de Argenzuela (C5N). Al mismo tiempo indicó que Mammon lo eligió por los 35 años de trayectoria.