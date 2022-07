Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agus Dandri (@agusdandri)

Y continuó: "El sólo hecho de hacerse realidad me quitó el aliento. Me paralizó. Ya me habían arrebatado parte de mi libertad sólo con ese mensaje. Una parte mía queso desdramatizarlo, me auto juzgaba diciéndome 'exagerada' o, incluso, sentía culpa al denunciarlo. Fue TAN complejo...".

"Más de un año viviendo una pesadilla en silencio. Pero por fin hoy puedo liberarme de esta opresión y resignificar lo que me pasó marca un antes y un después. Para que dejen de pensar que los delitos en Internet son broma. Que la impunidad digital existe y que el anonimato en redes es sinónia de impunidad", aseveró.

Por su parte, Agustina comentó que fue Jorge L. Litvin quien, siendo un abogado penalista en derecho informático, la guió paso a paso hasta lograr justicia.

"Lo que hicimos fue llevar la amenaza a la justicia inmediatamente. Como tenía terror al salir a la calle (por eso dejé de ir a entrenar a las 7 am) tuve custodia policial y al día de hoy tengo un botón antipánico siempre encima. Jorge Litvin mandó a investigar desde dónde había salido la amenaza y, luego de un largo trabajo (pero no tanto como muchos nos imaginabamos) obtuvo una condena ejemplar y sin precedentes en un hecho digital", detalló.

Es que el autor de la amenaza este martes fue condenado a una pena de 10 días de arresto, 1 año de trabajos comunitarios, asistencia y aprobación a un curso de violencia de género y prohibición de contacto y/o acercamiento por cualquier medio hacia la víctima.

"La condena no borrará mi miedo... Pero sin dudas NO quedarme callada y alzar la voz me devuelve la tranquilidad de luchas y proteger mi derecho de vivir en libertad. Es un tema complejo que con @cokilitvin (Jorge Litvin) decidimos hacer un vivo el viernes 18 horas para exponer el caso y ayudarlxs a todxs a conocer cómo proceder ante un crimen de internet", concluyó.

En la publicación, Agustina también brindó información sobre cómo accionar ante este tipo de hechos e incentivó a las víctimas a que denuncien.