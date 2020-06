Iñaki Basiloff y el pedido para ir a los paraolímpicos

"Yo me preparo en la pileta del club Cipolletti pero allí no están habilitadas las actividades así que estuve consultando para ver si hay alguna posibilidad de que me presten un andarivel temporalmente en Neuquén", contó el joven que el año pasado fue galardonado con el Pehuén de Oro al mejor deportista del año por su labor en los Parapanamericanos de Lima (una medalla de oro y seis de plata) y el bronce en el Mundial de Londres.