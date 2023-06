Impecable victoria de Urcera en Posadas por el Turismo Nacional

“Estoy muy feliz y agradecido al equipo. Veníamos de una carrera dura, como fue la de Comodoro Rivadavia, y acá me propuse ir a fondo todo el tiempo porque consideré que era la mejor estrategia para ganar. Sólo deseaba que no apareciera un auto de seguridad porque había hecho una diferencia importante”, admitió Urcera, en declaraciones a AM 590 (Radio Continental).

El santafesino Leandro Carducci (Ford Focus) se ubicó cuarto, a 20s. 991/1000; el tandilense Leonel Pernía (Ford Focus) prefirió no arriesgar por cuestiones de lastre y se conformó con el quinto lugar, a 21s. 408/1000, mientras que el mendocino Julián Santero (Toyota Corolla) se ubicó sexto, a 21s. 521/1000.

Con la victoria inobjetable que ya se veía venir desde la clasificación, Urcera pasó a ser líder de la Clase 2 del TN porque llegó a 158 puntos relegando a Julián Santero (151), Leonel Pernía (150) y Jerónimo Teti (140). Con su segundo puesto del domingo, Jakos quedó quinto con 127.

La final de la clase 2, en tanto, fue para el tucumano Pablo Ortega (VW Trend), quien recorrió las 16 vueltas, en un tiempo de 37m. 23s. 098/1000.

La segunda colocación quedó en manos del puntano Marcos Fernández (Nissan March), a 1s. 169/1000; y el entrerriano Marco Veronesi (Toyota Yaris) se ubicó tercero, a 3s. 729/1000.

La próxima fecha del certamen se disputará entre el viernes 7 y domingo 9 de julio en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.