Honda prepara un nuevo auto para Manu Urcera

El equipo quiere pelear más adelante y trabaja en un All New Civic 0 kilómetro para que corra el piloto cipoleño. El objetivo es llegar a Paraná.

El equipo Honda Racing del Súper TC 2000 todavía no brilló en su retorno a la categoría. La escuadra trabaja para ser protagonista y alista un All New Civic nuevo para el piloto cipoleño José Manuel Urcera, de cara a la quinta fecha de la temporada, a disputarse el 30 de este mes en el autódromo de Paraná.