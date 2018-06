Hasta los propios padres se quejan de menores ladrones

Los delincuentes atrapados tienen múltiples antecedentes y causas penales a pesar de su corta edad: 16 y 17 años. Son del barrio Don Bosco y el lunes por la noche vencieron la resistencia de un traba volante en las cercanías el Colegio Belgrano y empezaron a arrastrar una moto. Entusiasmados por el botín, no tuvieron presentes a una patrulla que los seguía a no mucha distancia. Muy cerca de calle Alem, los efectivos buscaron interceptarlos y los sospechosos intentaron huir en distintas direcciones. No lo consiguieron y terminaron detenidos. Luego se comprobó que eran menores y se tuvo que citar a los padres.

Mientras que uno de los delincuentes tiene un antecedente no muy lejano por la rotura de una vidriera de una fábrica de pastas con fines de robo, su cómplice fue apresado en varias oportunidades en jurisdicción de la Comisaría 24.

Los padres se vieron obligados a retirar a los adolescentes el lunes por la noche y fueron informados de la apertura de una causa por tentativa de robo. En tanto, la víctima recuperó su moto.

“Ya tienen varias causas y los padres no pueden hacer mucho. La moto la robaron aprovechando que estaba en la vereda y después uno de ellos la llevaba a la par”, dijo Daniel Uribe, Jefe a cargo de la Comisaría Cuarta de Cipolletti