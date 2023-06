Habló la madre de Cecilia: "La marcha más importante es a las urnas"

Gloria instó a los chaqueños a participar de las PASO provinciales: "Hoy es el voto bronca. Mucha gente me decía que no servía votar en las PASO, pero sí sirven. Hoy la forma de marchar es votar. Si están conmigo, que vengan a votar. Que en los votos se den cuentan que la gente tiene bronca” .

En referencia a lo sucedido con su hija Cecilia, Romero sostuvo: “Son cosas que a veces me quiebran, que no entiendo. No puedo entender esto, no sé qué pudo haber visto mi hija, qué tanto les molestaba lo que ella haya visto para hacer lo que hicieron”, y sentenció: “Todos me dicen que soy valiente. Tengo más huevos que todos los hombres juntos”.